Le come-back d’Orléans contre Blois l’invaincu, Chartres pour l’autre remontada du soir

Lors de la dernière journée, à Fos-sur-Mer, Blois a eu un avertissement. Sauvée par un panier de Timothé Vergiat, l’ADA était repartie des Bouches-du-Rhône encore immaculée de défaites (7 victoires). Mais ce mardi 29 octobre, lors de la 9e journée, la formation de David Morabito est tombée pour la première fois de la saison en Pro B, victime d’un énorme come-back d’Orléans (75-82).

L’enfant de l’OLB Timothé Crusol héros du derby, les recrues chartraises à la fête

Pourtant, à la mi-temps, Blois menait largement dans ce derby du Centre (47-33, 20′). Mais avec un très bon début et fin de 3e quart-temps, l’OLB était déjà revenu à l’entame du dernier quart-temps. Emmenée par son produit local Timothé Crusol (17 points à 4/7 aux tirs et 6 fautes provoquées en 22 minutes), signé début octobre après avoir effectué la préparation, l’équipe de Lamine Kébé a ensuite parfaitement géré le money-time. Et cette fois, les flèches du vice-champion olympique de 3×3 Timothé Vergiat (23 points dont 4/10 à 3-points) n’ont pas suffi pour empêcher la première défaite de la saison de Blois.

#BASKET ADA Blois Basket / OLB 🏀 Victoire Orléans Loiret Basket après un match très très serré ! 75-82 Suivez le match sur notre site internet : https://t.co/fKTh4nEQ7A .

À voir également sur la chaîne Noa : https://t.co/2UD2i7lkiq pic.twitter.com/dh5VlyUpG2 — France 3 Centre-Val de Loire (@F3Centre) October 29, 2024

Dans la région Centre – Val de Loire, l’ambiance était décidément aux retournements de situation ce mardi 29 octobre. Fort de sa première victoire de la saison à Denain lors de la dernière journée, Chartres n’a pourtant pas débuter sous les meilleures auspices contre l’Élan Béarnais. Malgré un retard allant jusqu’à 15 points, le CCBM est petit à petit revenu, avant de finir en boulet de canon dans le dernier quart-temps (31-15). Les nouveaux venus chartrains ont encore une fois été déterminants, avec les 34 d’évaluation de T.K. Edogi, le double-double de Desi Washington ou les 15 points à 7/12 aux tirs de Ike Nwamu. Cette 5e défaite consécutive de l’Élan Béarnais, pourtant porté par un adroit Bastien Pinault (25 points dont 6/10 à 3-points), risque de faire mal aux têtes paloises.

La 1000e victorieuse de la JA Vichy, la 600e heureuse de Benoit Gillet (Denain)

Ainsi, avec la déconvenue de Blois, c’est Roanne qui en profite avec sa victoire à Rouen (75-90). En Seine-Maritime, la Chorale a encore fait étalage de son incroyable arsenal offensif, avec 9 joueurs à 5 points inscrits ou plus. C’est plus sereinement que l’équipe ligérienne va poursuivre son mini tour de France cette semaine, avec un déplacement à Pau-Lacq-Orthez désormais.

Derrière Roanne, Antibes ne relâche pas la pression contre le SCABB (103-66) pour acquérir une 7e victoire acquise en 9 matchs. Dominateurs du début à la fin face à une pâle équipe ligérienne privée d’Arthur Bruyas et Jonathan Hoyaux, les Sharks ont pu se faire plaisir avec notamment les 20 points dont 5/9 à 3-points de Bathiste Tchouaffe ou encore les 14 unités et 9 passes décisives d’Antoine Eïto. De manière plus étriquée, Boulazac tient aussi au wagon de tête. Grâce à un dernier quart-temps costaud et une bonne défense, le BBD a fini par avoir raison de l’Alliance Sport Alsace (68-65). Après une défaite en prolongation à Roanne, l’ASA n’est pas loin mais manque encore le coche chez un prétendant à l’accession en Betclic ELITE.

C’est victorieusement que la JA Vichy a pu célébrer sa 1 000e apparition en LNB. Le club thermal a résisté à un gros match du Fosséen Robert Turner III (32 points à 11/23 aux tirs en 38 minutes) en prenant le meilleur sur Fos-sur-Mer en seconde période (36-25, pour un score final de 82-71). Le jeune intérieur Lucas Dufeal a livré une prestation complète avec 9 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres en 26 minutes de jeu. Pour Benoit Gillet, ce fut le 600e match disputé en LNB lors de la victoire de son équipe, Denain, sur le parquet d’Évreux (76-83). Après une première mi-temps à deux visages (33-17 pour les Dragons, 27-8 pour l’ALM), les Nordistes ont fini par prendre le dessus dans le dernier quart-temps (12-21), avec notamment une belle présence sur la ligne des lancers francs (24/35) à l’image de Neftali Difuidi (16 points dont 9/12 aux LFs).

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝟏 𝟎𝟎𝟎𝐞 𝐞𝐧 𝐋𝐍𝐁 ⭐️ JAV 82 🆚 71 @FosProvenceBB Une sacrée soirée basket à Vichy dans un match intense, avec des superbes actions et une communion avec le 6e homme 💙 Merci à tous pour avoir rendu cette soirée spéciale 🙏#JAV #PROB pic.twitter.com/2P01XH0Z8p — JA Vichy Basket (@jav_basket) October 29, 2024

Enfin, dans le reste des rencontres, Aix-Maurienne continue de faire son bonhomme de chemin sans bruit après une nouvelle victoire, la 6e de la saison, en prolongation contre Poitiers (107-99, a.p.). L’intérieur de l’île de Sainte-Lucie Carlos Pépin a signé son meilleur match en Pro B avec 25 points, 11 rebonds, 5 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 32 d’évaluation. Même chose pour Caen, en positif après son succès contre Nantes (89-77), qui occupe désormais la dernière place. Enfin, Hyères-Toulon a décroché un succès de peu mais qui sera certainement précieux en fin de saison contre Champagne Basket (81-79).