Le déclic pour Ilane Fibleuil (Poitiers), presque en triple-double en Coupe de France ?

Cet été, Andy Thornton-Jones prévenait : « Ilane Fibleuil repart presque de zéro », clamait le technicien franco-britannique. La faute à une dernière saison pourrie par les blessures au Pôle France puis à un exil frustrant aux États-Unis : seulement 159 minutes sur l’ensemble de la saison NCAA à UCLA. « Par rapport à sa progression, c’était assez dramatique », ajoutait le coach poitevin.

1,7 point à 31% pour démarrer la saison

Or, le manque de compétition s’est ressenti sur les premières semaines de la saison. En plus ralenti au cours de l’été par un virus puis par une opération des dents de sagesse, Ilane Fibleuil (1,97 m, 19 ans) a connu un début d’aventure très contrasté au Poitiers Basket 86. « Il est arrivé avec peu de rythme », retrace Thornton-Jones. « Il a fallu qu’il retrouve des sensations basket et physique, en plus d’avoir beaucoup de choses à assimiler : première année dans le basket senior, nouveau club, nouveaux coéquipiers, nouveau staff. » De fait, l’entraîneur pictavien a jugé que son nouveau protégé n’était pas assez prêt à assumer les exigences du monde pro : certes une éclaircie contre Évreux lors de la 2e journée (6 points, 2 rebonds et 2 interceptions en 14 minutes), mais surtout deux sorties à 2 minutes de jeu, face à Hyères-Toulon et l’Alliance Sport Alsace. Le tout pour 1,7 point à 31% sur ses six premières sorties de l’automne.

« Il n’a pas réussi à impacter les matchs comme on l’aurait souhaité », relève l’ancien patron du centre de formation du PB86. « Il a connu quelques flashs mais ça manquait de constance et de régularité. » Sauf que le développement d’un jeune, a fortiori aussi doué, n’est pas un long fleuve tranquille, d’autant plus quand il a autant de talent. Or, à ce petit jeu-là, Ilane Fibleuil n’est pas n’importe qui : médaillé de bronze lors de la Coupe du Monde U17 des Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr en 2022, c’est pourtant lui qui a été élu dans le meilleur cinq de la compétition alors qu’il sortait du banc ! « C’est un process avec les jeunes, ça prend toujours du temps », sourit Andy Thornton-Jones. « Si c’était aussi facile, les jeunes joueraient partout ! Ilane commence à comprendre aujourd’hui comment il peut dominer des matchs et ce qu’on attend de lui. Quand on ajoute à ça le fait qu’il soit mieux physiquement, il est désormais capable de produire des choses qu’il ne pouvait pas faire il y a un mois. »

« Deux matchs à plus de 30 minutes: ça veut dire qu’il est dans le vrai ! »

Ainsi, l’ancien U13 de l’US Bures-sur-Yvette pourrait bien avoir lancé sa saison vendredi dernier face à Fos-Provence (80-64). Après une semaine complète d’entraînement, une première depuis la mi-septembre avec l’enchaînement des matchs (« il en avait besoin et ça lui a fait du bien ! »), Ilane Fibleuil a été lancé dans le cinq de départ par Andy Thornton-Jones et missionné sur l’ex-meilleur scoreur du championnat, Robert Turner III. Mission accomplie : la gâchette provençale a été mise sous l’éteignoir (11 points à 3/15) et le prospect a pointé le bout de son nez (9 points à 2/4, 6 rebonds et 2 passes décisives en 31 minutes). Une première performance notable en pro, les prémices de la tempête de mardi.

En attendant les deux dernières affiches ce mercredi soir, le jeune slasheur pictavien a rendu la meilleure copie individuelle des 1/32e de finale de la Coupe de France. Sur le parquet de Toulouse (91-52), certes face à une opposition très relative, il a ainsi cumulé 21 points à 6/11, 10 rebonds, 6 passes décisives et 1 contre pour 31 d’évaluation en 32 minutes. « C’est intéressant car il a été capable de rééditer sa bonne performance défensive de Fos, en mettant plus de contenu en attaque », souligne son coach, avant de tempérer. « Ça reste des statistiques sur un match où il y a un gros écart, je ne suis pas sûr que ce soit significatif. Mais ce qui l’est, c’est son temps de jeu. Il vient d’enchaîner deux sorties à plus de 30 minutes de jeu, ça veut dire qu’il est dans le vrai ! » Et enfin lancé ?