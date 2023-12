Le derby entre Cholet et Le Mans à guichets fermés

Betclic ELITE - L'emblématique derby des Pays de la Loire, entre Cholet et Le Mans, affichera complet à la Meilleraie ce mercredi 27 décembre.

Un derby, en période de fêtes et pendant les vacances, c’était presque évident que le duel entre Cholet et Le Mans allait attirer les foules. Pour le fameux affrontement des Pays de la Loire, la Meilleraie affichera complet ce mercredi 27 décembre (21 h), comme l’annonce le Courrier de l’Ouest, avec plus de 5 000 spectateurs. Un choc qui promet, malgré le classement des deux équipes (8e pour le MSB et 11e pour CB), au vue de la forme actuelle des deux formations. Le Mans est parvenu à arracher sa qualification pour la Leaders Cup 2024 en l’emportant contre Dijon tandis que Cholet reste sur deux victoires consécutives en championnat (à Blois et à Chalon-sur-Saône). Le vainqueur de la rencontre terminera 2023 devant son adversaire.