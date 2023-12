Le duo Rodriguez – Bibbins de Nanterre trop fort pour Nancy

Betclic ELITE - Emmené par un Desi Rodriguez inarrêtable sur isolation et un Justin Bibbins décisif en fin de match, Nanterre a pu l'emporter dans les dernières minutes face au SLUC Nancy (89-88).

Dans cet affrontement entre le 5e et le 6e de Betclic ELITE, c’est finalement le mieux classé des deux, Nanterre 92, qui l’a emporté sur son parquet face au SLUC Nancy (89-88). Dans une rencontre qui n’a rendu son verdict qu’à la dernière seconde, les Franciliens ont en grande partie pu s’appuyer sur leur axe meneur – ailier-fort, constitué de Justin Bibbins (23 points et 9 passes décisives) et Desi Rodriguez (28 points, record en Betclic ELITE, et 12 rebonds).

Une fin de match à suspense

Avant qu’un duo porte Nanterre, c’est d’abord sous la forme d’un trio que les Nanterriens ont évolué. En première période, le trident Rodriguez – Bibbins – Begarin a compilé 38… des 45 points franciliens (45-44). En face, Nancy a résisté de par un Mérédis Houmounou à 100% au tir lors des vingt premières minutes (15 points et 7 passes décisives au total) et une belle adresse extérieure (6/14 de réussite aux tirs à 3-points en MT1).

Après une première période où les deux équipes se sont échangées la mène, Nanterre a plutôt dominé le second acte, sans pourtant faire de réelle différence. Après que l’ancien joueur du CSP Desi Rodriguez ait encore continué son chantier en 3e quart-temps (9 points sur la période), c’est le pivot du SLUC, Shevon Thompson (16 points et 9 rebonds), qui s’est réveillé et a enchaîné les tirs dans l’ultime période. Sauf que Nanterre a pu compter sur le sang-froid de son meneur Justin Bibbins dans les deux dernières minutes avec un tir à 3-points, suivi d’un mi-distance, pour se donner de grandes chances de l’emporter (87-81, 39′).

Les Nancéiens ont pourtant eu l’occasion d’y croire jusqu’au bout : à 1,1 seconde de la fin (89-86), Benjamin Sene a voulu remettre le ballon en jeu sur le pied de Houmounou, mais ce dernier a pu se saisir du ballon et provoquer une faute du meneur nanterrien. Tentant d’arracher une faute sur tir (et donc trois lancers-francs), le capitaine du SLUC n’a finalement obtenu qu’une faute simple (et donc deux lancers-francs). Nancy s’est donc finalement incliné d’un petit point dans les Hauts-de-Seine face à Nanterre (89-88).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre