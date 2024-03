Le Fenerbahçe bat encore le Real Madrid, Moustapha Fall dominant face à la Virtus Bologne

Le Fenerbahçe Istanbul est la bête noire du Real Madrid en EuroLeague cette saison. Après avoir été la première à faire tomber les champions d’Europe en EuroLeague cette saison, elle s’est de nouveau imposée face aux hommes de Chus Mateo, cette fois en Espagne ce jeudi 7 mars.

Face à une équipe bien plus complète qu’en janvier, les joueurs de Sarunas Jasikevicius ont fait la course en tête pour s’imposer 89 à 79. Le très dur Nigel Hayes-Davis (17 points à 5/10 aux tirs et 12 rebonds pour 26 d’évaluation en 32 minutes) a fait un gros match alors qu’Amine Noua a été plus discret (2 points à 1/2 et 1 rebond en 11 minutes) face à Guerschon Yabusele (6 points à 2/5 et 6 rebonds en 29 minutes) au poste 4. Fabien Causeur est resté muet (0 point en 7 minutes) alors que Vincent Poirier a été productif (8 points à 4/7 et 5 rebonds en moins de 12 minutes).

Au classement de l’EuroLeague, l’avance du Real Madrid (22 victoires et 6 défaites) reste confortable même si le FC Barcelone (19 victoires et 9 défaites) s’est imposé à Valence (78-88), malgré un bon Damien Inglis (13 points à 5/12 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives). Derrière, Monaco (18 victoires et 10 défaites) est troisième en attendant le résultat du Panathinaïkos Athènes (17 victoires et 10 défaites) face à l’ASVEL. L’Olympiakos Le Pirée (17 victoires et 11 défaites) reste en embuscade avec le Fenerbahçe (17 victoires et 11 défaites).

Les finalistes de l’EuroLeague 2023 ont pris le dessus sur la Virtus Bologne à domicile (74-69). Malmenés par Isaïa Cordinier (0 point à 0/3, 3 rebonds, 4 passes décisives, 3 balles perdues et 3 fautes en 17 minutes) & co en première mi-temps (37-46, 20′), ils ont ensuite resserré leur défense pour passer un 20 à 5 dans le troisième quart-temps. Moustapha Fall s’est montré dominant sous les cercles (11 points à 5/6, 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 3 fautes provoquées pour 17 d’évaluation en 26 minutes).

La Virtus Bologne (17 victoires et 11 défaites) bascule à la septième place mais garde de l’avance sur le Maccabi Tel-Aviv (8e avec 15 victoires et 13 défaites) qui a battu le Zalgiris Kaunas. Derrière, l’Anadolu Efes Istanbul s’accroche. Les Turcs ont déroulé leur basket face au Bayern Munich (109-86), qui a le même bilan au classement (12 victoires et 16 défaites). Sylvain Francisco (9 points à 2/6, 2 rebonds et 6 fautes provoquées en 21 minutes) n’a pas pu arrêter Shane Larkin (28 points à 9/12, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 33 d’évaluation en 26 minutes). Rodrigue Beaubois a été plus discret (6 points à 2/7 et 3 rebonds en 20 minutes).