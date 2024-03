L’AS Monaco fête le record de Mike James avec une septième victoire consécutive

On ne se refait pas complètement. Si le petit monde du basket monégasque vante l’ouverture et la disponibilité nouvelle de Mike James, le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague reste toujours aussi hermétique avec les supporters. Alors que le speaker Ferxel Fourgon a tenté de lui arracher quelques mots pour le public de Gaston-Médecin à l’issue de son record, l’Américain l’a regardé de manière circonspecte, lâchant un « Tu sais que ce n’est pas mon style, mon gars », avant de s’éclipser dans les couloirs de la salle, suscitant l’hilarité de ses coéquipiers.

Mike James' actions speak louder than words 🤣 pic.twitter.com/tHGqyuY6FJ — BasketNews (@BasketNews_com) March 7, 2024

Le public monégasque lui pardonnera facilement ce manque de proximité tant Mike James accumule les exploits sous le virage du Stade Louis-II depuis deux ans et demi, à un endroit qui accueillait encore des matchs de Nationale 1 il y a dix ans. Désormais, c’est le troisième de l’EuroLeague qui s’y produit week-end après week-end puisque la Roca Team a ajouté une victoire sur le record de son joueur vedette. Sa septième d’affilée sur la scène européenne, validée face à l’Étoile Rouge de Belgrade (98-80).

Un succès bien moins facile que ne laisse entendre l’écart final. Une fois l’évènement majeur du match passé, autrement dit la célébration du nouveau roi James (à 38-31), les Monégasques ont sombré dans une sorte de léthargie, laissant les Serbes revenir (57-57, 27e minute). Il aura alors fallu le relais d’Élie Okobo (20 d’évaluation) et l’impact du duo d’intérieurs Jaron Blossomgame (12 points à 5/8 et 3 rebonds) – Donta Hall (10 points à 100% en 14 minutes) pour préserver l’essentiel et permettre à Mike James, finalement auteur de 20 points, de pleinement savourer son record. Cela valait bien une douche improvisée dans le vestiaire, plutôt que des grandes tirades dans le rond central de Gaston-Médecin.