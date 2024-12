Le Fenerbahce et Gabby Williams terminent bien l’année à Venise

Le Fenerbahçe Istanbul poursuit son parcours sans faute en EuroLeague féminine. Mercredi soir, dans un palais des sports Giuseppe Taliercio clairsemé, les joueuses de Valérie Garnier et Camille Aubert ont décroché une victoire importante à Venise (71-79), confortant leur première place du groupe E avec un bilan parfait.

Les Italiennes, cinquièmes de la poule (11 points), avaient pourtant bien entamé la rencontre, rivalisant avec les Turques dans un premier quart-temps équilibré (12-10). Malgré les efforts de Venise, porté par une Awak Kuier exceptionnelle (24 points, 12 rebonds, 3 passes), le Fenerbahçe a su répondre dans les moments décisifs. À deux minutes de la fin, l’écart n’était que de cinq points (67-72), mais Emma Meesseman, impériale dans la raquette, a scellé le sort du match avec des actions décisives. La Belge termine avec 21 points à 8/13 aux tirs, 8 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d’évaluation en 31 minutes, confirmant son statut de pilier dans l’effectif stambouliote.

Gabby Williams (1,80 m, 28 ans), récemment élue joueuse française de l’année 2024 par la Fédération internationale de basketball, a de nouveau brillé. L’internationale française a inscrit 20 points à 8/11 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), capté 7 rebonds, donné 3 passes décisives et piqué 4 balles pour finir à 30 d’évaluation en 35 minutes. De plus, elle s’est avérée décisive. « Gabby a cette capacité à élever son niveau de jeu dans les moments importants, et elle l’a encore prouvé ce soir, » a déclaré l’entraîneure Valérie Garnier à l’issue du match.

