Le Final Four organisé à Mersin : Villeneuve d’Ascq tombe de haut

Villeneuve d’Ascq ne sera pas l’hôte du Final Four 2024 de l’EuroLeague Féminine du 12 au 14 avril prochain. La FIBA vient d’annoncer que le dernier carré de la compétition européenne se déroulera chez l’équipe d’Olivia Epoupa, à Mersin. L’ESBVA tombe de haut.

🚨 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗙𝗼𝘂𝗿 𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲𝗱 🚨 The 2024 #EuroLeagueWomen Final Four will be held in Mersin, Türkiye 🇹🇷 — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) March 12, 2024

Le président nordiste Carmelo Scarna partait pourtant confiant

Villeneuve d’Ascq avait pourtant ouvertement affiché son ambition d’organiser le Final Four. L’équipe de Rachid Meziane devra finalement se déplacer en Turquie pour sa première fois à ce stade de la compétition. Après avoir évoqué les pistes du Palacium ou encore du stade Pierre-Mauroy, ce fut finalement la Pévèle Arena et ses 5 000 places, à Orchies, qui fut retenue comme candidature.

Opposés aux deux clubs turcs pour l’accueil du dernier carré (Fenerbahçe et Mersin), le président nordiste Carmelo Scarna se voulait encore très confiant ce lundi : « L‘émissaire de la FIBA a été enchanté par ce qu’il a vu, il nous a vraiment poussés à candidater. […] Je pense que ce sera chez nous ! Moi, j’y crois », s’enthousiasmait-il dans l’émission Lundi c’est pas fini de la radio locale Weo.

Ce sera finalement à Mersin, dans la Servet Tazegül Arena et ses 7 500 places. Restera à voir si toutes les places trouveront preneur ou non, car cela ne fut pas le cas lors du précédent Final Four, à Prague. C’est d’ailleurs face à cette dernière équipe, celle de Valériane Ayayi, que Janelle Salaün et ses partenaires croiseront le fer en demi-finales.