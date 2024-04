Prendre part à une étape du World Tour FIBA 3×3 en 2024. Tel est l’objectif d’Ermont SENEF cette saison après de jolis coups d’éclats en 2023 qui a laissé de belles promesses. Créée en 2017, la structure a gravi les échelons un à un avec des joueurs (Jenny Kanana, Hervé Jean-Pierre, Yves Teukam, Louis Thierno Bah, David Amarh et Momar Ndao) ayant choisi de délaisser le 5×5 pour s’engager pleinement en 3×3 avec la ferme intention de devenir un des bastion de la discipline au même titre que 3×3 Paris. Si la saison dernière, l’équipe emmenée par Olivier Marvillet n’a pas réussi à accrocher une étape du World Tour malgré une sixième place à l’Open de France et deux finales des Lite Quest de Poitiers et Rotterdam, l’exercice 2024 s’annonce passionnant.

L’équipe du Val-d’Oise réalise un superbe début de saison avec un passage remarqué sur la première ligue française professionnelle « Pro League 3×3 », des résultats encourageants au Super Quest de Lausanne et une victoire probante sur la première étape de la Superleague 3×3 FFBB à Bourges. « Participer à la première ligue professionnelle en France était notre objectif, avoue Jenny Kanana, capitaine d’Ermont 3×3. On veut passer un cap cette année et affronter les meilleures équipes du circuit mondial contre lesquelles nous avons réussi quelques jolis coups contre Paris et Riffa (Bahrein) en ce début de saison. »

Objectif World Tour

Multiplier les tournois pour progresser et cumuler des points, un choix payant. L’équipe d’Ermont est certes encore loin du gratin mondial mais sa présence sur les Lite Quest ou Super Quest d’un circuit de plus en plus relevé car de plus en plus de pays et fédérations misent sur le 3×3 leur permet de se développer et tendre vers des objectifs de plus en plus élevés. « Les résultats récents montrent qu’on devient une équipe constante sur le plan national, apprécie le capitaine de l’équipe du Val-d’Oise. Même si sur le plan européen ou international, on a souvent perdu, on montre qu’on peut concurrencer les meilleures équipes mondiales sur un match. Individuellement, on a progressé mais surtout collectivement, on est en train de passer un cap. »

Jusqu’à remporter un premier titre significatif cette saison : l’Open Plus 5000 de Bourges il y a deux semaines en réalisant un sans-faute, en battant, Ermont Blue, en demi-finale (16-14) puis les belges de Brussels (21-15) en finale. « Avant, on voyait les autres gagner, on se disait qu’on était pas si loin de ces équipes, mais il manquait toujours ce petit ingrédient qui fait la différence, relève Jenny Kanana. Lors de la Pro League 3×3, il s’est passé un truc. Maintenant, il faut concrétiser encore et maintenir le cap avec une rigueur collective et individuelle, sur la durée pour remplir nos objectif que son l’Open de France Superleague 3×3 FFBB et la participation à une étape du World Tour. La route est longue. » Et ça passera par un résultat lors d’un road trip avec le Lite Quest du Mans, le 18 mai, qualificatif pour le Challenger FIBA 3×3 d’Orléans (22-23 juin), l’Open Plus 5000 du Pouliguen le 19 mai puis l’Open Plus 5000 du Mans, le 20 mai.