Le hold-up d’Orléans sur Boulazac, avec pour butin une première Leaders Cup Pro B !

Cette affiche de Leaders Cup Pro B, entre Boulazac et Orléans, les deux meilleures équipes de la division, a tenu toutes ses promesses à Caen ce dimanche 16 février. Courant après le score pendant une grande partie du match, l’OLB est malgré tout parvenu à ravir la victoire aux Périgourdins (82-86) pour s’offrir sa première Leaders Cup Pro B.

Une grande première MT de Boulazac… pour seulement 10 points d’avance

Peut-être que le braquage du Mans sur Saint-Quentin, la veille, a inspiré les Orléanais. Quoi qu’il en soit, ils ont suivi un scénario à peu près semblable, pour s’offrir, non pas une finale, mais un titre ce dimanche après-midi.

C’était pourtant loin d’être gagné en première période, surtout au vue de la superbe réussite boulazacoise (14/18 à 2-points et 6/9 à 3-points en MT1), symbolisée par ses hommes forts du jour, Angelo Warner (23 points à 8/11 aux tirs) et Ousman Krubally (16 points et 5 rebonds). Mais l’OLB n’était finalement pas si loin à la pause (50-40), grâce notamment à ce qui a coûté cher à Boulazac cette après-midi, les ballons perdus (20 au total, contre 10 pour l’OLB). « Ils nous ont laissé en vie et on a su saisir l’opportunité », soulignait Lamine Kébé.

Le réveil d’Orléans après la pause

Ainsi, Orléans est revenu tambour battant des vestiaires, à l’image de Lorenzo Thirouard-Samson (18 points). Le spécialiste du 3×3 a très rapidement marqué 7 points pour continuer à grappiller le retard orléanais. Qui n’était plus qu’un mauvais souvenir au début de l’ultime période, avec cette fois Timothé Crusol à l’oeuvre à 3-points (66-69).

La partie complètement relancée, Orléans et Boulazac se sont rendus coup pour coup dans les dernières minutés : en attaquant le cercle pour le BBD, en inscrivant de gros tirs à 3-points pour l’OLB. Commettant beaucoup trop d’erreurs dans les deux dernières minutes, notamment deux marchers, les Périgourdins ont laissé l’opportunité de se faire ravir la victoire. « On termine à 20 ballons perdus », constatait Hugo Robineau. « On s’est un peu tirés une balle dans le pied tout seul ». Et ce qui a finalement achevé Boulazac, ce sont les dernières banderilles du MVP de la finale, Tomislav Gabric (18 points dont 4/6 à 3-points), et l’autre homme clé de la fin de match, Timothé Crusol (14 points dont 3/4 à 3-points). « Nous avons montré un gros caractère », saluait le shooteur croate.

De cette révolte après la pause découlant ainsi sur un joli braquage, Orléans en retire ainsi la joie de soulever sa première Leaders Cup Pro B. Tout comme son entraîneur Lamine Kébé, rookie comme technicien au niveau professionnel : « On est récompensé de notre travail et de nos sacrifices ». Mais par rapport aux derniers vainqueurs, l’OLB devra se contenter du seul gain de la compétition, ce dernier ne garantissant pas une place en playoffs. Dauphin de Boulazac au classement, Orléans Loiret Basket ne devrait de toute façon pas en avoir besoin… La saveur d’un premier trophée depuis 15 ans suffit ampleur au bonheur orléanais en ce dimanche de février.