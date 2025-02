Le jour de gloire est arrivé pour Yaphet Moundi : 25 points et 20 rebonds contre Fairfield

On sentait Yaphet Moundi (2,00 m, 23 ans) monter en puissance mais pas au point de réaliser un match d’un tel calibre aussi vite. L’ancien joueur de Tours (14,9 points de moyenne en 16 matchs), de Gries-Oberhoffen en Nationale 3 (13 points de moyenne sur les 4 premières et seules journées de la saison 2020-2021) puis de l’ESSM Le Portel en Espoirs a cumulé 25 points à 8/12 aux tirs et 9/13 aux lancers francs, 20 rebonds et 2 interceptions en 25 minutes dans la victoire d’Iona contre Fairfield (87-64), ce samedi 1er février.

Yaphet Moundi with an incredible day for @IonaGaelsMBB in a W over Fairfield: 25 Points (8/12 FG)

20 Rebounds (9 Offensive) 🤯🤯🤯

1 Assist

2 Steals 20-20 Game for Yaphet. Unreal!! pic.twitter.com/S37zdCdUVu — SSN – College Basketball (@SSN_CBB) February 2, 2025

Iona bascule dans le positif dans la MAAC

Alors qu’il avait pris 0 rebond sur le match précédent, le fils de l’artiste le plus populaire du Cameroun, Petit-Pays, a cette fois tout gobé face aux Stags. C’est bien simple, il a pris quasiment la moitié des 42 rebonds de son équipe. En tout début de saison, pour son troisième match en NCAA, il avait déjà réalisé un match à 16 points et 18 rebonds. Mais autrement, bien que productif en sortie de banc, il restait toutefois un joueur de rôle (7,1 points à 48,7% de réussite aux tirs, 5,9 rebonds et 0,8 contre en 18 minutes).

Cette performance, qui permet aux Gaels de retrouver un bilan positif (6 victoires et 5 défaites) dans la conférence MAAC, va lui permettre de prendre du galon, lui qui évoluait en JuCo ces deux dernières saisons.