Le Limoges CSP refusé en Betclic ÉLITE !

Le Limoges CSP en Betclic ÉLITE en 2024-2025, c’est non ! Le Limoges CSP en Pro B, c’est non aussi ! Suite à l’audition expéditive (moins de 1h15 !) de Céline Forte, actionnaire majoritaire, et de son gendre Guillaume Lanave, le directeur commercial, venus sans le président Didier Jamot (démissionnaire) ce mardi 28 mai, la DNCCG a décidé de ne pas engager le mythique club limougeaud en Ligue Nationale de Basket.

Un véritable séisme à l’échelle du basket français puisque le Cercle Saint-Pierre prend bel et bien la direction d’une relégation administrative en championnat fédéral ! Après avoir refusé l’offre de Lionel Peluhet (à hauteur de 1,2 million d’euros), Céline Forte, qui s’est déjà mis à dos tous les suiveurs du CSP à dos (les fans, partenaires, institutionnels), dispose de huit jours pour déposer un recours gracieux, toute dernière chance pour sauver le club. Mais en a-t-elle vraiment envie, elle qui porte une lourde responsabilité dans la chute du club, notamment en refusant, de manière complètement illogique, la proposition de rachat émise par le cadre d’Intermarché ?

Le communiqué de la DNCCG : La DNCCG s’était réunie la première fois pour examiner les documents adressés par la Direction actuelle du club de Limoges CSP le vendredi 24 mai 2024. Ensuite la DNCCG a entendu la direction actuelle du club, ce jour, le 28 mai 2024 à 10h00 dans les locaux de la LNB, étant entendu que le Président du Directoire, ayant démissionné le 27 mai 2024, n’est pas présent à cette audition. Par ailleurs, la DNCCG rappelle que la Direction du Club a été entendue par la DNCCG le 2 avril 2024. La DNCCG rappelle que des engagements ont été pris par la Direction quant à l’arrivée de nouveaux investisseurs afin de redresser la situation financière du club. Enfin, la DNCCG rappelle qu’une de ses missions principales est d’assurer l’équité sportive entre les clubs engagés en BETCLIC Elite et en Pro B. Cela étant dit, compte tenu :

• du non-respect des engagements pris lors de l’audition du 2 avril 2024 ;

• de l’insincérité des hypothèses émises par le club dans l’atterrissage au 30 juin 2024, transmis le 15 mai 2024 et d’une version modifiée transmise en séance le 28 mai 2024 ;

• de la récurrence de cette insincérité, puisque le club a été sanctionné pour des faits similaires au 30 juin 2023 (sanction confirmée par la Chambre d’appel de la FFBB et par le CNOSF) ;

• des retards avérés de payement des dettes fournisseurs, des dettes fiscales et sociales ;

• de l’absence d’attestation du Commissaire aux comptes sur ces 2 versions de l’atterrissage, tous ces éléments étant de nature à remettre en cause la continuité d’exploitation du club,

La DNCCG réunie formellement et à l’unanimité de ses membres, décide de ne pas engager le club de Limoges CSP ni en BETCLIC Elite, ni en Pro B. Le club de Limoges CSP dispose d’un délai règlementaire de 8 jours ouvrables pour déposer un recours gracieux auprès de la DNCCG en apportant de nouveaux éléments tangibles. »

Limoges relégué en Nationale 3, comme il y a 20 ans ?

11 fois champion de France, seul club français vainqueur de l’EuroLeague, le Limoges CSP pourrait vivre la même tragédie que le CSP Limoges en 2004. Il y a 20 ans, le Cercle Saint-Pierre avait déposé le bilan. Alors que, conformément aux règlements fédéraux, il aurait dû repartir en Nationale 3, la Fédération française de basketball (FFBB) l’avait ramené en Nationale 1 sous la houlette de son nouvel homme fort, Frédéric Forte.

Au vu de l’interminable liste des reproches formulées par la DNCCG, de la perte de confiance absolue en la direction actuelle du Limoges CSP incarnée par le clan Forte (la mère Céline, la fille Angiolina et le compagnon de cette dernière, Guillaume Lanave), les seuls éléments tangibles aux yeux du gendarme financier sont ceux présentés par Lionel Peluhet. En contact quotidien avec Patrick Hianasy lors des négociations de rachat, le n°2 d’Intermarché avait su présenter un projet sur quatre ans, jugé crédible par la DNCCG. Sans lui, le Limoges CSP est désormais condamné à devenir un club du basket amateur…