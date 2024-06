Le Maccabi Tel-Aviv champion d’Israël, Jaylen Hoard confirme

Vainqueur des matchs 1 et 3 de la finale des playoffs de Winner League, le Maccabi Tel-Aviv a été sacré champion d’Israël pour la 57e fois de son histoire.

Les coéquipiers de Wade Baldwin ont pu compter sur le match patron de Roman Sorkin (19 points à 7/13 et 9 rebonds en 23 minutes) et l’apport déterminant de Jasiel Rivero (16 points à 7/8 au tir et les 8 rebonds de en 25 minutes). L’Hapoël Tel-Aviv a pourtant tenu bon en accrochant les champions en titre (38-39 à la mi-temps). Les hommes de Stefanos Dedas sont même passés devant à l’entame du quatrième quart-temps (55-54) avant de craquer complètement. En encaissant un 14-4 en 5 minutes 30, l’Hapoël Tel-Aviv a laissé filer le Maccabi vers son 57e titre.

Jaylen Hoard, le pari israélien réussi

La deuxième saison à l’Hapoel Tel-Aviv a permis la confirmation de Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) sur le circuit européen. L‘intérieur français a plus que doublé sa moyenne de points, passant de 7,2 à 16,7 points. Meilleur joueur à l’évaluation du championnat (20,5), le Carnonnais a été important pendant les playoffs. Lors du match 3, il a joué 26 minutes. L’ancien joueur d’Oklahoma City (NBA) a inscrit 11 points à 4/7 aux tirs et pris 5 rebonds pour finir à 10 d’évaluation. En cumulant, 12,6 points, 7,6 rebonds et 1,4 passe décisive pour 17,6 d’évaluation en 23 minutes sur neuf matches de playoffs, Jaylen Hoard a montré son importance dans l’équipe. Reste à savoir s’il continuera l’aventure à l’Hapoël Tel-Aviv, réengagé en EuroCup. Toujours sous contrat, il dispose d’un buy-out et intéresse des clubs évoluant en EuroLeague, comme l’ASVEL.



Malgré le titre, il y a du changement en perspective

Dans un contexte particulier du aux tensions au Moyen-Orient, le Maccabi Tel-Aviv a joué toute sa saison d’EuroLeague à Belgrade, en parvenant à se hisser en playoffs, échouant comme en 2023 à une victoire du Final Four. Mais après avoir fait un retour victorieux à la Medoraviv Arena, le Maccabi doit se préparer pour la saison 2024-2025. En effet, des joueurs importants de l’effectif sont sur le départ, c’est le cas de Wade Baldwin IV ou de Lorenzo Brown. Selon plusieurs médias, Lorenzo Brown serait dans les plans du Panathinaikos pour renforcer encore un peu plus le back-court athénien. Pour l’instant, le meneur américano-espagnol est sous contrat jusqu’à 2026. Wade Baldwin a lui annoncé après le match 3 des finales qu’il venait de disputer son dernier match avec le Club Nation. Après deux saisons à Tel-Aviv, l’ancien joueur NBA devrait rejoindre une autre écurie européenne. Le Fenerbahçe semble en pôle position pour le récupérer. En effet, les Turcs ont perdu Nick Calathes, parti à Monaco, et Yam Madar. Par conséquent, deux places viennent donc de se libérer sur la ligne arrière.