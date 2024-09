Le Maccabi Tel-Aviv en discussion pour attirer Alpha Kaba en pigiste médical

Y aura-t-il un 31e joueur français en EuroLeague incessamment sous peu ? C’est en tout cas ce que suggèrent plusieurs rumeurs ces dernières heures.

C’est le Blésois Alpha Kaba (2,06 m, 28 ans) qui pourrait rejoindre les rangs de la compétition reine en Europe, en étant signé par le Maccabi Tel-Aviv comme joker médical. Le club israélien vient en effet de perdre l’international sud-soudanais Wenyen Gabriel pour 3 ou 4 semaines à cause d’une blessure au genou, et a donc besoin d’un remplaçant à l’intérieur. Les dirigeants s’intéresseraient ainsi au franco-guinéen, qui a un profil similaire. Il y rejoindrait alors un autre tricolore, Jaylen Hoard.

Ce qui a d’abord été annoncé par le journaliste Or Shkedy hier soir : « Le Maccabi Tel Aviv a entamé des discussions avec Alpha Kaba et souhaite lui faire signer un contrat temporaire à la place de Wenyen Gabriel, blessé. » Ce matin, le média israélien Sport 5 confirme en parlant d’un contrat temporaire d’un mois. Après cela, Kaba retournerait jouer en Chine, où il a déjà signé un contrat pour la saison.

Depuis ses débuts professionnels en 2015, Alpha Kaba a connu quatre saisons en EuroCup, mais jamais en EuroLeague. Le n°60 de la Draft NBA 2017 en est passé tout proche en signant à Valence en fin de saison dernière, mais il n’était pas éligible en raison de son arrivée trop tardive. Cette fois pourrait être la bonne, même le temps d’un mois. Le premier match du Maccabi en EuroLeague sera d’ailleurs le 3 octobre sur le parquet de… l’ASVEL.

Pendant sa carrière, Kaba a parcouru le monde en jouant en Serbie, France, Turquie, Guinée, Monténégro et Chine, où il a joué la majeure partie de la saison dernière. Il a notamment été élu MVP du championnat turc en 2021/22.

Alpha Kaba is in advanced talks with Maccabi Tel Aviv. An offer was also made to Troy Brown Jr. Via @sport5il

— Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) September 27, 2024