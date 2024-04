Alpha Kaba revient en Europe par la grande porte : direction Valence !

Lundi, Alpha Kaba (2,06 m, 28 ans) a soigné sa dernière sortie chinoise. À Sichuan, le désormais ex-intérieur des Jiangsu Dragons a battu son record de rebonds en carrière en carrière 26 ballons aspirés, pour un énorme double-double avec ses 15 points. De quoi vivre des adieux en apothéose avec la CBA, avant de retrouver l’Europe, direction une institution du Vieux Continent, Valence.

🧡 Benvingut, Alpha! Cas 👉 Valencia Basket incorpora al pívot Alpha Kaba hasta final de temporadahttps://t.co/ISMWQnDXWd Val 👉 Valencia Basket incorpora al pivot Alpha Kaba fins a final de temporadahttps://t.co/5Mp0nGBg60 Eng 👉 Valencia Basket signs center Alpha Kaba for… pic.twitter.com/t7wAvoXzad — Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 2, 2024

S’il ne pourra être qualifié en EuroLeague, où le club espagnol rêve encore du play-in, l’intérieur originaire de Romorantin va découvrir la Liga Endesa, dans une raquette décimée par les blessures. Si son compatriote Damien Inglis reste fidèle au poste, Brandon Davies est fréquemment sur la touche tandis que l’ancien roannais Boubacar Touré ne rejouera plus de la saison en raison d’une hernie discale.

Performant en Chine (16,2 points à 54%, 13,1 rebonds et 1,4 contre), Alpha Kaba a suivi le chemin tracé par d’autres Français : l’exil lui aura permis de faire décoller une carrière qui menaçait de s’enliser en France, lui qui a eu du mal à percer en Betclic ÉLITE (entre l’ASVEL, Boulazac et Nanterre) après sa draft en 2017 (en 60e position par Atlanta). MVP du championnat turc en 2022, l’international guinéen a remporté le titre au Monténégro la saison dernière avec le Buducnost Podgorica, avant de partir assurer ses arrières en Chine. Le voici désormais embauché par l’un des plus grands continents, une perspective qui paraissait inenvisageable il y a trois ans lorsqu’il n’était qu’une simple rotation dans la raquette de la JSF.