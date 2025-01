Le Mans : Abdoulaye Ndoye de retour face à Tours

Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 26 ans) va effectuer son retour à la compétition ce mardi 7 janvier contre Tours, en 1/8e de finale de Coupe de France. L’arrière polyvalent du Mans n’a plus joué depuis plus de deux mois, le 2 décembre contre Dijon. Opéré du genou, il a repris fin décembre et est maintenant apte à rejouer en match officiel.

« Ce n’est pas anodin de couper autant de temps, donc il aura besoin de chercher du rythme, commente son coach Guillaume Vizade dans Le Maine Libre. Il a été bien pris en charge et est revenu petit à petit. Déjà, avant Cholet (succès 86-92, le 27 décembre), Abdou avait pu faire quelques séances collectives à l’entraînement. Les signaux et les tests médicaux sont positifs donc il peut maintenant reprendre la compétition. »

Le Mans débutera avec 14 points de retard ce mardi soir à Tours en raison de l’écart de deux divisions entre les deux équipes.