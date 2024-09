Le Mans convaincu par ses joueurs : « On ne s’est pas trompé sur les profils »

Le Mans Sarthe Basket a démarré un nouveau cycle sur ce début de saison. Avec Guillaume Vizade comme coach pour prendre la succession d’Elric Delord, le MSB a rebâti son effectif même si de nombreux éléments de la saison passée sont toujours là.

Avant le premier match à domicile, à Antarès, le président Christophe Le Bouille a affiché sa confiance lors d’une entrevue accordée au Maine Libre :

« L’an dernier, on s’est vite aperçu qu’on avait des joueurs qui n’étaient pas au niveau espéré. Il a fallu procéder à des ajustements et ça complique le travail. Tu prends du retard et il est parfois compliqué de le rattraper à l’image de notre saison. J’ai le sentiment aujourd’hui qu’on a le groupe qu’on souhaitait et qu’on ne s’est pas trompé sur les profils, j’en suis convaincu même. Je ne vois pas un cas sensible dans l’effectif, un problème d’intégration, de positionnement… C’est donc un très bon point pour bosser dans la durée, car ensuite, la différence se fera dans la capacité de progresser au cours de l’exercice. Moins tu changes des joueurs, plus tu as de chance de réussir. »