Le nouveau logo de la SIG Strasbourg

La SIG Strasbourg a dévoilé ce jeudi 27 juin son nouveau logo, pour lancer une nouvelle ère. Voici les explications du club alsacien :

« Ce logo a été pensé et travaillé autour de l’animal représentatif de notre région : la Cigogne ! Celle-ci protège le ballon de basket qui se pare d’Or afin d’accompagner nos traditionnelles couleurs, le Rouge et le Blanc. Un triptyque de couleurs choisi afin de coller aux armoiries de la ville de Strasbourg. L’ensemble constituera par ailleurs la base de l’identité que le club déclinera dans les jours à venir sur son merchandising avec de nombreuses surprises…

Ce duo Cigogne/Ballon s’inscrit dans un cercle symbole de stabilité et de créativité à l’aube d’une nouvelle ère, le tout dans un triangle qui dessine les contours de notre nouveau logo. Ce triangle étant vecteur des notions de force et d’équilibre entre les trois collectivités où s’est écrit l’histoire de la SIG : Strasbourg, Illkirch et Graffenstaden. Une histoire assumée et affirmée avec l’apparition de la date de création du club, 1929, afin de rappeler que nous sommes qu’un club : une institution.

Pour finir la typographie spécifique de ce logo et qui sera celle de nos maillots dès la saison prochaine est inspirée d’une calligraphie qui se nomme Alsace afin de pousser le souci du détail encore un peu plus loin.

Une nouvelle identité forte pour la SIG Strasbourg symbolisée par ce nouveau logo qui constitue la première pierre de ce que le club construit dès à présent : un nouveau projet, une nouvelle expérience, une nouvelle ère ! »