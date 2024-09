Le Pavlos Giannakopoulos Tournament, qui réunit 4 équipes d’EuroLeague, sera en plein air et devant 40 000 personnes

C’est un grand moment qui est sur le point de prendre place. À partir de 18 heures ce samedi 21 septembre, le Panathinaïkos organise un tournoi à quatre équipes qui prendra place dans la mythique enceinte du stade panathénaïque d’Athènes. Celui-ci fut construit en -330 avant Jésus-Christ, puis rénové à l’occasion des premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne en 1896. Plus de 40 000 personnes sont attendues dans les gradins de cette arène à ciel ouvert à la forme allongée et tout en marbre. Les billets ont été vendus en quelques heures. Une ambiance unique est attendue, même si des consignes de sécurité ont été données par les autorités pour respecter ce lieu sacré.

Quatre cadors de l’EuroLeague qui n’ont pas encore débuté leur saison seront de la partie : l’Anadolu Efes, le Maccabi Tel-Aviv, le Partizan Belgrade et les champions en titre, le Panathinaïkos. Avec donc cinq français en lice (Vincent Poirier, Rodrigue Beaubois, Jaylen Hoard, Frank Ntilikina et Mathias Lessort). Le tournoi Pavlos Giannakopoulos, du nom de l’ancien président du Panathinaïkos qui a permis au club de devenir un géant européen, est un tournoi de pré-saison. L’Anadolu Efes jouera contre le Maccabi Tel-Aviv à 18h, avant que le Partizan Belgrade affronte le Panathinaïkos devant son public à 21h. Les rencontres seront diffusées gratuitement par Skweek sur sa plateforme, et sur sa chaîne YouTube en France, Royaume Uni, Espagne, Allemagne et Monaco. Des contenus sur place sont aussi prévus.