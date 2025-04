Le PDG de l’EuroLeague sur le projet de la NBA : « Une autre ligue en Europe est une très mauvaise idée »

Ce serait forcément la grande perdante de ce projet conjoint de la NBA et de la FIBA de monter une grande ligue en Europe. L’EuroLeague devrait même perdre des clubs dans cette opération. Alors forcément, l’idée n’est pas bien accueillie ni acceptée par les dirigeants. Dans une longue interview auprès d’Eurohoops, le PDG lituanien de l’EuroLeague Paulius Motiejunas n’y est pas allé de main morte concernant ce projet.

Avant tout, il a tenu à féliciter les progrès de sa compétition. Alors que les playoffs battent leur plein, il a notamment mis en avant le scénario parfait de la saison 2024-25, le succès en termes d’audience à distance et d’atmosphère dans les stades, et l’idée “fantastique” de faire un Final Four à dans d’autres territoires, à Abu Dhabi. Avant d’en venir au cœur du sujet :

Son positionnement est compréhensible tant ce projet met en péril l’avenir de sa compétition. Si bien qu’il a continué à laisser la porte ouverte à une possible collaboration entre les deux entités. Reste à voir quel sera le positionnement des fans européens de basket, et le crédit qu’ils donneront à une ligue NBA en Europe. Ou si un nouveau public arrivera à être atteint.

