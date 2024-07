Le pivot néerlandais Jito Kok signe au SCABB

Jito Kok (2,06 m, 30 ans) rejoint le SCABB. Le club de Saint-Chamond ajoute un pivot expérimenté dans son effectif. Professionnel depuis 2016 et sa sortie de l’Université de San Diego, l’international néerlandais a joué en Estonie, Grèce, Ligue baltique, Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, Allemagne, avant de se stabiliser dans le championnat néerlandais, avec deux dernières saisons passées à Den Bosch.

Jito Kok a joué chez les Heroes Den Bosch en BNXT League (8,3 points, 3,8 rebonds et 1,3 passe décisive en 23 minutes de moyenne) mais aussi en FIBA Europe Cup. C’est un intérieur mobile et explosif qui formera avec Badr Moujib un duo complémentaire au poste 5 en 2024-2025.

Les mots du coach Maxime Nelaton sur la signature de Jito Kok au SCABB :

« Nous sommes satisfaits de l’arrivée de Jito qui correspond au profil recherché. Jito est un intérieur mobile et explosif qui sera complémentaire à la fois avec Badr et avec les extérieurs autour. Il joue avec un niveau d’énergie très intéressant des deux côtés du terrain et nous apportera de la profondeur dans le jeu. Il sera un point de fixation en attaque sans nécessairement avoir besoin du ballon. Il apportera également de la mobilité défensive chose qui ne se voit pas forcément dans les stats mais qui impacte le jeu de manière positive. Mes conversations avec lui ont démontré une belle motivation de sa part pour rejoindre notre projet. »