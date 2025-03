Le plaidoyer de Jean-Christophe Prat pour la Betclic ÉLITE : « Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas de diffuseur télé qui s’y intéresse ! »

Alors qu’il était interrogé, le 8 mars, sur la lutte pour le maintien en Betclic ÉLITE, Jean-Christophe Prat est « un peu sorti du cadre », de son propre aveu.

S’il s’est attaché à faire part de sa sérénité face à la mauvaise série actuelle du BCM, l’entraîneur gravelinois a rapidement dérivé sur le manque d’exposition du championnat de France, évoquant un produit « hyper bankable », contrairement à ce que la valse des diffuseurs télé ne laisse suggérer…

« La Betclic ÉLITE est un produit remarquable », clame le premier entraîneur de l’histoire du Paris Basketball. « Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas de diffuseur télé qui s’intéresse à la Betclic ÉLITE. Ce n’est peut-être pas le meilleur championnat d’Europe, mais c’est le plus dense. Il n’y a aucune équipe qui peut se dire qu’elle va gagner tranquille ce week-end.

J’ai coaché en Turquie (assistant au Besiktas Istanbul entre 2012 et 2014, ndlr) et il y a parfois des matchs faciles, comme en Espagne ou en Grèce. Il n’y a aucun match facile au sein du championnat de France, même pour les équipes d’EuroLeague. La Betclic ÉLITE est un produit hyper bankable et qui est devenue d’un niveau incroyable. La différence entre la Betclic ÉLITE à 16 ou à 18, c’est qu’il n’y a plus de petites équipes, à part peut-être La Rochelle cette saison. C’est une bagarre à chaque match. »