Un grand Nolan Traoré offre une 5e victoire au Pôle France contre Le Havre !

Et de cinq victoires pour le Pôle France cette saison en NM1 ! Après avoir déjà battu Besançon, Boulogne-sur-Mer, Feurs et Lyon SO, les pensionnaires de l’INSEP se sont offerts un succès de prestige face au Havre (91-81). Face à l’effectif haut de gamme du STB, au bilan tout juste positif cette saison, Nolan Traoré (21 points à 7/15 de réussite aux tirs, 10 passes décisives pour deux pertes de balles, 5 interceptions et 8 fautes provoquées en 34 minutes de jeu) et Jonas Boulefaa (22 points à 9/12 aux tirs et 7 rebonds) ont signé deux très belles performances pour permettre au Pôle France de signer un succès plein de maîtrise.

LIRE AUSSI. ITW Lamine Kebe : « Je n’ai pas souvenir d’avoir vu au Pôle France un joueur aussi régulier que Nolan Traoré »

Le Pôle France avait déjà battu Le Havre… avec Victor Wembanyama !

Face aux Normands, les protégés de Lamine Kebe ont fait la course en tête la majeure partie du match, en se détachant d’abord en fin de première mi-temps (48-41, 20′) grâce à un premier acte impressionnant de son meneur Nolan Traoré (14 points, 5 passes décisives et 4 interceptions). Les joueurs du Pôle France ont ensuite accentué leur avantage dans le 3e quart-temps (68-55, 30′), avant de résister au retour havrais dans l’ultime période. Il y a trois ans, le Pôle France s’était déjà imposé face au Havre (72-63). C’était à l’époque avec Victor Wembanyama, qui pour son premier match en NM1, avait réalisé un carton (22 points à 10/17 aux tirs, 10 rebonds et 7 contres pour 32 d’évaluation en 32 minutes).

Le frère d’Armel Traoré a réalisé un nouveau match plein, signant son 3e double-double de la saison, sous les yeuxnotamment du journaliste d’ESPN et expert de la draft Jonathan Givony. Ce dernier qui a d’ailleurs révélé que Nolan Traoré (né en 2006) participera au Nike Hoop Summit, un tournoi opposant les meilleurs prospects américains aux meilleurs prospects internationaux. Le meneur a bien été secondé par l’ailier Jonas Boulefaa, auteur de son record de points et d’évaluation face au Havre ce mardi soir (22 points et 26 d’évaluation).

Cliquez pour accéder aux statistiques de la rencontre