Le Portel va se déplacer en Bulgarie, Dijon en Croatie

Le tirage au sort de la FIBA Europe Cup a donné des informations importantes pour l’ESSM Le Portel, qualifié pour le tour principal, et la JDA Dijon, qui jouera le tour préliminaire.

L’ESSM Le Portel ne connaît qu’un de ses adversaires pour la phase de poule à ce stade. Le club nordiste devra se rendre en Bulgarie puisqu’il faudra jouer face au Rilski Sportist, club basé dans la ville de Samokov. Autrement, dans le groupe F, l’équipe d’Eric Girard affrontera le finaliste du tableau 2 du tour préliminaire de la BCL* et le vainqueur du tour préliminaire entre les Hongrois de l’Alba Fehervar et les Slovaques du BC Prievidza. Le déplacement jusqu’à Samokov risque de coûter cher aux finances de l’ESSM Le Portel qui se rappelle d’un très loin déplacement à Nijni Novgorod, en Russie, en 2017-2018. Un déplacement qui a laissé des traces sur le plan comptable.

En cas de défaite au tour préliminaire de la BCL, Cholet Basket se retrouvera dans le groupe C. De son côté, la JDA Dijon affrontera les Croates du BC Dinamo Zagreb lors de son tour préliminaire de FIBA Europe Cup.

