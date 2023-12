Le président de l’Elan Béarnais n’a « aucune inquiétude sur la pérennité du club »

Pro B - Arrivé à la tête de l'Elan Béarnais au début de la saison 2023-2024, le président Guillaume Berbinau estime que son équipe a effectué "un plutôt démarrage en Pro B". Surtout, pour Sud Ouest, il revient sur les finances du club palois.

Après les Américains de CSG, après Sébastien Ménard de Eat4Good, l’Elan Béarnais a comme nouveau président désormais Guillaume Berbinau (49 ans) depuis le début de la saison 2023-2024. Ce dernier est le patron d’une société basée à Biron spécialisée dans les logiciels de ressources humaine pour les entreprises (Octime). Alors que l’on arrive bientôt à la mi-saison, le président de l’Elan Béarnais dresse un bilan à la fois sportif et financier auprès de Sud Ouest. Après 13 matchs de Pro B, le club palois se classe à la 7e place (7 victoires – 6 défaites).

La prise de fonction de Guillaume Berbinau et ses débuts avec le club palois

« La reprise s’est opérée début septembre avec une société en difficulté financière très importante mais qui a toutes les possibilités de se redresser. C’est la bonne nouvelle. Depuis le début de la saison, j’ai injecté de l’argent, beaucoup trop en trop peu de temps, mais je l’ai fait avec le sourire parce que c’était ma volonté. Cela va permettre au club de gagner du temps et prendre ce temps pour imaginer son projet pour les années à venir. Se donner une trajectoire sur les trois à cinq ans à venir. On est sur un projet durable. »

L’avenir du club

« Aujourd’hui, je n’ai aucune inquiétude sur la pérennité du club, assure le président Guillaume Berbinau. C’est important car le club a vécu un tourbillon ces deux dernières années avec une période américaine dévastatrice sur le plan financier et celle qui a suivi n’a pas permis d’injecter de l’argent mais de faire un inventaire et de rationaliser un certain nombre de coûts. Celle qui arrive est sereine, durable, calme comme je l’avais dit dès mon arrivée. On reprend tout à zéro : comptabilité, marketing, finance, projet. On est en train de mener un audit de marketing stratégique qui va nous permettre d’élaborer notre projet. »

La saison 2023-2024 de l’Elan Béarnais

« C’est plutôt un bon démarrage avec un énorme couac sur le dernier match. On a une bonne équipe, de bons joueurs, on le voit, on le sent. Quand ce groupe sait être collectif, sait se soutenir, on voit des matchs magnifiques. Et puis des fois il y a des erreurs de parcours. Contre Antibes, c’était un non-match. Il ne faut pas épiloguer dessus, ni le nier, les joueurs en sont pleinement conscients. »

Le projet sportif