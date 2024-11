Le projet d’une ligue NBA en Europe : bientôt une réalité ?

La NBA va-t-elle bien finir par s’implanter en Europe ? La rumeur de la création d’une ligue indépendante de l’Association en Europe a refait surface en ce début de mois de novembre 2024. En effet, selon le média serbe Meridian Sport , la NBA serait « très proche d’une décision finale de former une ligue séparée sur le Vieux Continent, en communication directe avec les plus grands clubs ».

Quand Ergin Ataman (Panathinaïkos) laisse filtrer quelques indices ?

Ce qui change par rapport aux dernières informations sur le sujet, c’est la seconde partie de la citation (« en communication directe avec les plus grands clubs ») extraite du site d’informations serbe. En début d’année 2024, l’EuroLeague et la NBA s’étaient pourtant rapprochés afin d’aborder le sujet, sans aboutir à un projet concret. Et ce mardi 12 novembre, l’entraîneur du Panathinaïkos Ergin Ataman a délivré une déclaration plutôt surprenante à l’égard de la NBA et de l’Europe : « Peut-être qu’ils [la NBA] vont nous inviter à jouer en NBA. Donc, soyez prudent l’EuroLeague. Peut-être que vous pourriez perdre le Panathinaïkos dans le futur pour aller jouer en NBA ».

La ligue indépendante de la NBA en Europe pourrait fonctionner sur le même modèle que la BAL (Basketball African League), créée en 2020 avec le soutien de la NBA et de la FIBA. Si la NBA décide de faire cavalier seul, sans impliquer l’EuroLeague, le paysage européen pourrait s’en voir chambouler. Mais dans un dossier aussi vaste que celui-ci, qui pourrait encore durer quelques années, de nombreux retournements de situation pourraient encore intervenir.