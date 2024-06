Le Real Madrid et ses trois français prennent l’avantage en finale sur l’UCAM Murcia de Yannis Morin

La grande finale du championnat espagnol, qui oppose le Real Madrid au Murcia CB, a débuté ce samedi 8 mai au soir. Forts de leur succès 3-0 contre Barcelone en demi-finale, les Madrilènes arrivent favoris face à la surprise Murcia, cinquième de saison régulière et qui s’est offert le leader Malaga au tour précédent. Profitant de l’avantage du terrain, le Real joue à domicile les deux premiers matchs de cette finale au meilleur des cinq.

Quatre français sur le parquet

Avec un effectif quasiment au complet mis à part l’absence de Gabriel Deck. Les trois français Guerschon Yabusele, Vincent Poirier et Fabien Causeur sont tous de la partie, et ont tous marqué entre 6 et 8 points hier soir avec un temps de jeu entre 16 et 20 minutes. Dans la lignée de leur saison régulière. Le leader madrilène Dzanan Musa a lui terminé avec 16 points et 8 rebonds.

L’écart final (84-76) s’est creusé dans le troisième quart-temps jusqu’à atteindre les 18 points. Avant de se réduire dans les dernières minutes grâce à des efforts désespérés des Murciens. Ces derniers ont globalement été dominés dans la raquette, puisqu’ils ont récupéré 12 rebonds de moins et concédé quasiment deux fois plus de lancers-francs. À l’image d’un Yannis Morin (6 points, 4 rebonds, 1 passe décisive) qui a commis trois fautes en 21 minutes, et a terminé à 1/7 aux tirs. Et ce malgré des fans venus en nombre de Murcie pour mettre l’ambiance et soutenir leurs joueurs.

« On est proches d’eux »

Ce résultat finalement logique s’est tout de même avéré serré. De quoi donner des espoirs au coach murcien Sito Alonso : « On est proches d’eux. On va continuer à croire en nous pour aller chercher une victoire au prochain match. » En dehors d’un match amical en 2021, l’UCAM n’a tout simplement… jamais gagné le moindre match officiel sur le parquet du Real Madrid. Le Match 2 aura lieu ce lundi 10 juin à 20h30, toujours au WiZink Center. Le Real Madrid doit encore valider deux victoires pour récupérer son titre perdu l’année dernière aux dépens du FC Barcelone.