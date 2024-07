Le rookie Allen Flanigan complète l’effectif de La Rochelle

Après le succès de l’intégration de Jubrile Belo en 2023-2024, le Stade Rochelais, promu en Betclic ELITE, retente le pari d’engager un rookie. Allen Flanigan (1,95 m, 23 ans), qui sort de l’Université d’Ole Miss, rejoint le club de La Rochelle.



Poste 2/3 explosif, Allen Flanigan a grandi à Little Rock, dans l’Arkansas. Après sa formation au lycée, il a rejoint son père Wes Flanigan à au sein du célèbre programme d’Auburn. Ce dernier y avait joué avant de devenir assistant-coach. Peu utilisé sur sa saison freshman, il a explosé l’année suivante. En tant que sophomore, il présentait un excellent rendement statistiques (14,3 points à 45,5% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds et 2,9 passes décisives en 30 minutes de moyenne). Seulement, celui-ci a baissé après une opération au niveau du tendon d’Achille en septembre 2021. Moins utilisé, il a choisi de terminer son cursus à Ole Miss, où il a retrouvé un impact important en 2023-2024 (14,8 points à 43,4%, 6,1 rebonds et 2,8 passes décisives en 31 minutes). De quoi bien le mettre en confiance avant de lancer sa carrière professionnelle lors de la Summer League NBA, avec les Golden State Warriors, puis au Stade Rochelais dans le championnat de France.



Il est la cinquième et dernière recrue du Stade Rochelais – après Ryan Hawkins, Sam Sessoms (1,82 m, 24 ans), Jakub Niziol (2,01 m, 28 ans) et Clifton Moore (2,08 m, 24 ans) -, qui accède à la Betclic ELITE après son titre en Pro B.

L’avis de l’entraîneur Julien Cortey sur la signature d’Allen Flanigan :

« Allen est la dernière pièce du puzzle. On a essayé de trouver un bel équilibre entre les différents joueurs de l’équipe et Allen est celui qu’il nous fallait ! Il va nous apporter des qualités athlétiques et exploisves sur la ligne arrière, mais aussi de la taille car il mesure 1m95. Il va également être une arme défensive, car il est capable de défendre tout terrain avec une grosse intenité, du poste de 1 à 3. Offensivement c’est un joueur qui se projette vite vers l’avant et il attaque fort le cercle.

C’est un rookie qui sort d’une très bonne saison en NCAA, c’est un vrai compétiteur et surtout un joueur d’équipe ! Il va rapidement se fondre dans le collectif et nous apporter son énergie et son agressivité en attaque, comme en défense ! Je suis ravi qu’il nous rejoigne, maintenant l’équipe est complète et on a hâte de commencer ! »