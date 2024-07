Ryan Hawkins en approche à La Rochelle ?

Après un début de recrutement aux forts accents d’inédit en Betclic ÉLITE (Sam Sessoms, Jakub Niziol, Clifton Moore), La Rochelle continue sur la même tendance pour le poste 4. Selon les informations de Sud Ouest, le club charentais aurait verrouillé la signature de Ryan Hawkins (2,01 m, 27 ans).

Le maintien avec un promu, il connait !

Un intérieur très porté sur le tir à 3-points (quasiment 70% de ses tentatives, pour 40% de réussite) qui a validé son examen de passage en Europe la saison dernière ! Arrivé sur le Vieux Continent avec de très faibles références (une saison rookie à 5 points de moyenne en G-League), le double champion de NCAA II (en 2019 et 2021, avec Northwest Missouri State) a séduit avec Pistoia en Lega (9,4 points à 43%, 3,9 rebonds et 1,1 passe décisive). En avril, il a été nommé MVP de la 25e journée grâce à une démonstration chez la grande Virtus Bologne : 24 points à 7/8 à 3-points et 6 rebonds pour 30 d’évaluation en 27 minutes.

Le tout avec, surtout, un point commun qui pourrait grandement intéresser le Stade Rochelais : le club toscan était promu en première division et a réussi à valider son maintien avec Hawkins dans l’effectif. Et même mieux que cela : Pistoia a participé aux playoffs de Lega, brillant 6e de la phase régulière. La Rochelle n’en demandera pas autant mais le natif de l’Iowa pourra visiblement débarquer avec quelques bonnes habitudes…