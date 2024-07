Le speaker Pierre Salzmann-Crochet sera de la partie aux JO de Paris 2024

Le speaker français Pierre Salzmann-Crochet a lui aussi décroché sa sélection les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Bien connu pour ses prestations à l’ASVEL (Betclic ELITE), au Caen BC (Pro B) et à Mondeville (LF2), ce fantasque personnage verra lui aussi Villeneuve d’Ascq et Paris comme acteur de ces Jeux.

Le Normand ne va pas se reposer cet été. Ce grand speaker (2m08) va donc officier sur les matchs des tournois de basket 5×5 masculins et féminins, ainsi que lors du tournoi de basket fauteuil des Jeux paralympiques.