Le Stade Rochelais décrit comme « une machine de guerre » par Rémy Valin

Ce vendredi 8 décembre, Denain reçoit le Stade Rochelais. L’équipe de Julien Cortey fait forte impression depuis le début de saison et occupe même la première place de la Pro B avec 8 victoires et 1 défaite.

Quant aux Dragons, ils se trouvent en milieu de tableau, avec un bilan positif (5 victoires et 4 défaites). Ils ont bien démarré avant de baisser un peu le pied. Un changement au poste 3, avec le retour de Guillaume Boucard (1,96 m, 34 ans), est censé aider le club qui espère se qualifier en playoffs cette saison.

« On devrait au moins avoir un succès de plus mais c’est ainsi, estime l’entraîneur Rémy Valin dans Sud-Ouest. On n’est pas une machine de guerre comme La Rochelle car on est encore très loin de notre plein potentiel. Mais on continue à développer notre identité collective afin d’essayer d’atteindre les playoffs. »