Le Stade Rochelais reçoit Vichy pour le choc de la 31e journée de Pro B

Ce vendredi soir, tous les regards sont tournés vers Gaston-Neveur alors que le Stade Rochelais accueille Vichy pour un affrontement crucial de la 31e journée de Pro B. Ce match s’annonce comme un véritable choc, opposant la meilleure défense (95 de defensive rating pour La Rochelle) aux assauts de la meilleure attaque (112,6 d’offensive rating), dans une confrontation qui promet d’être électrique.

Lors du précédent affrontement en saison régulière entre ces deux mastodontes de la saison 2023-2024 de Pro B, le Stade Rochelais a infligé une défaite à Vichy sur ses terres (61-71), le 24 novembre dernier. Toutefois, Vichy, fort de son titre de vainqueur de la Leaders Cup Pro B, ne compte pas se laisser faire et est bien déterminé à prendre sa revanche. Surtout que la formation de Guillaume Vizade avait sorti les Rochelais en quarts de finale de la Leaders Cup (défaite 86-69 à La Rochelle à l’aller le 24 octobre, victoire 96-72 au retour le 7 novembre au Palais des Sports Pierre Coulon).

La Rochelle peut sécuriser la première place

Une victoire pour le Stade Rochelais ce vendredi soir pourrait sceller leur destin en playoffs, les assurant de la place de numéro un et ainsi de l’avantage du terrain contre n’importe quelle autre formation. Les Maritimes sont invaincus à domicile cette saison et ils sont bien décidés à préserver cette invincibilité. D’un autre côté, une victoire pour Vichy les rapprocherait de la sécurisation de la place de numéro deux, offrant ainsi une perspective prometteuse pour les séries éliminatoires.

⚔️ || Choc au sommet ce soir #ChezGaston ! ▪️ Meilleure attaque contre meilleure défense 🧨

▪️ Premiers contre deuxièmes 💣#ProB | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) April 19, 2024

Pour la JA Vichy, l’enjeu est de taille. Ils doivent relever le défi de vaincre une équipe maritime qui n’a pas encore cédé sur son propre terrain cette saison. C’est un défi qui donne déjà un avant-goût des playoffs à venir. D’autant plus que la JAV reste sur 6 victoires de suite et que l’équipe de Julien Cortey, guidée par le probable MVP de la saison, Tray Buchanan – meilleur marqueur (18,6 points de moyenne) et 3e à l’évaluation (16,9, seul arrière du Top 5) -, a remporté ses quatre derniers matches.

Le Stade Rochelais et Vichy sont les deux équipes qui dominent la Pro B depuis le début de la saison, et ce match est l’occasion pour l’une d’elles de consolider sa position en tête du classement. Entre-deux ce vendredi soir, à 20h30, match à suivre sur LNB TV.