Le Stade Rochelais tient son renfort, l’Américain Tyler Cheese

Enfin une bonne nouvelle côté Rochelais. Après avoir multiplié les ennuis en ce début d’exercice 2024-2025, notamment physiques, La Rochelle va bientôt enregistrer le renfort d’un joueur selon Sud-Ouest, l’Américain Tyler Cheese.

Un scoreur dans des équipes de bas de tableau

Tyler Cheese devrait ainsi être le remplaçant médical d’Allen Flanigan, blessé pour trois mois au pied. C’est un joueur plus expérimenté que le rookie qui va donc poser ses valises en Charente-Maritime. Après un cursus universitaire complet (4 saisons) dans les universités de Florida Southwestern et Akron Zips, ce combo-guard a débuté sa carrière professionnelle en Finlande (Vilpas) et en Italie (Trévise) en 2020-2021. Il a ensuite vécu ses premières saisons pleines en 2e division allemande puis en ligue estonienne-lettonne.

La saison dernière, chez la lanterne rouge du championnat polonais Sokol Lancut, il était le 3e meilleur marqueur du championnat et le meilleur de son équipe (20,4 points à 44% de réussite aux tirs dont 29% à 3-points, 3,3 rebonds et 3,3 passes décisives en 30 minutes de jeu), où évoluait l’ex-Nancéien Ike Nwamu et le Roannais Terrell Gomez.

L’apport dans l’effectif de Tyler Cheese ne sera pas de trop avant la réception de Cholet pour le compte de la 2e journée de Betclic ELITE vendredi 27 septembre. En effet, lors de son déplacement à Nancy, l’entraîneur Julien Cortey a aussi perdu Mathéo Leray sur une entorse à la cheville droite.