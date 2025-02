Le tableau du premier Final Six de l’EuroLeague est connu

Le plateau du premier Final Six de l’histoire est connu ! Et il y aura bien un représentant français à Saragosse puisque Bourges a éliminé le futur hôte en play-in (+20 à l’aller, -9 au retour).

Les Tango joueront leur quart de finale le mercredi 9 avril face à Mersin, et sa diaspora française (Fauthoux, Johannès, Diallo et Rupert, si elle est remise à temps). En demi-finale, le vainqueur du duel Bourges – Mersin affrontera Valence, tombeur des Turcs en play-in et étrangement toujours dans la même partie de tableau.

De l’autre côté, le Fenerbahçe figure également déjà dans le dernier carré. Les coéquipières de Gabby Williams et Marième Badiane défieront en demi)finale le vainqueur du duel entre Schio et Prague, le bourreau de Basket Landes en play-in.