Le Varois Mathias M’Madi à l’essai à Gran Canaria

Mathias M’Madi (1,94 m, 19 ans) va-t-il déjà effectué son retour en Europe ? Parti évoluer au Seward County Junior College (JuCo) en 2023, le Varois a effectué un essai à Gran Canaria rapporte le journaliste britannique Ayo Biyibi.

Formé à Toulon puis à l’Élan Chalon, Mathias M’Madi s’est fait connaître à l’international avec la sélection du Madagascar ainsi qu’au Basketball Without Borders Camp, un camp pour prospect organisé par la NBA. Il semblait évident que l’international malgache allait ensuite décrocher une bourse universitaire pour évoluer en NCAA. Mais finalement il pourrait revenir sur le circuit européen. Club engagé en Liga Endesa et EuroCup, CB Gran Canaria dispose d’une académie où passe de nombreux joueurs internationaux. En 2023, Tom Digbeu a par exemple signé trois ans pour le club des Canaries avant d’être prêté en LEB Oro.

According to an inside source, Mathias M'Madi (@mathias_mmadi), who led Madagascar’s 🇲🇬 U18 national basketball team to a 2nd-place finish at the 2022 FIBA U18 AfroBasket, has recently been on trial at Gran Canaria (@GranCanariaCB).

The Malagasy talent has reportedly caught the… pic.twitter.com/HJymFddWQ1

— Δ¥Ω™ (@iam_Ayo) July 14, 2024