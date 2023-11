Tom Digbeu signe trois ans à Gran Canaria… mais file à Minorque

Liga Endesa - Après un passage réussi en Pro B avec l'ASA, Tom Digbeu a séduit Gran Canaria. Mais il ne sera pas de suite le troisième Français du club vainqueur de l'EuroCup puisqu'il finira la saison en prêt en LEB Oro à Minorque.

Sans club depuis la fin de la saison dernière, passée en Pro B avec l’Alliance Sport Alsace (16,2 points à 48%, 3,9 rebonds et 2,9 passes décisives), Tom Digbeu a bien fait d’attendre six mois. Le jeune Franco-Espagnol a été embauché par l’une des superpuissances du basket européen, Gran Canaria, avec un contrat courant jusqu’en 2026.

Mais le fils d’Alain Digbeu ne rejoindra pas de suite ses compatriotes Andrew Albicy et Pierre Pelos à Las Palmas. Pour cause, s’il évoluera aux côtés d’un autre Français ces prochains mois, ce sera plutôt Maxime Yomi Kemayou, le jeune pivot qui ramasse les miettes à Minorque (0 point en 4,5 minutes de moyenne en LEB Oro). L’ancien scoreur de Gries-Souffel va ainsi être envoyé en seconde division espagnole pour s’aguerrir, avec le promu des Baléares, l’ex-club d’Edwin Jackson, lors d’un prêt de huit mois.

Avec deux missions à remplir : assurer le maintien de l’Hestia (2v-6d) et montrer à Gran Canaria qu’il peut être apte à évoluer au plus haut niveau européen, lui qui a longuement emprunté les chemins de traverse entre sa formation au FC Barcelone et son passage à l’ASA (une saison en Lituanie, des performances médiocres en Australie, un match de G-League). Soit la saison qui peut définitivement faire basculer sa carrière, après celle qui l’a relancé.