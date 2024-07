Le verre à moitié plein pour la Slovénie, nouveau triple-double pour Luka Doncic

Toute l’après-midi, la Slovénie a oscillé entre un impératif, battre la Nouvelle-Zélande de 10 points afin de se qualifier pour les demi-finales, et un espoir, gagner de 29 points pour terminer en tête du groupe. Presque à en devenir complètement schizophrénique, à continuer de shooter comme des dératés pour gonfler le score, sans se rendre compte que la Nouvelle-Zélande était revenue à -15 à la 37e minute (90-75), soit à seulement cinq petits points d’un véritable tremblement de terre à l’échelle du basket FIBA. Mais il n’y aura finalement pas eu de surprise majeure, les hommes d’Aleksander Sekulic assurant leur qualification pour les demi-finales du TQO (103-77).

Hrovat en parfait lieutenant

Rarement, cependant, a-t-on vu des victoires de 26 points aussi peu réjouissantes pour une équipe. Combien de fois Gregor Hrovat a-t-il célébré un aussi large succès en se tenant la tête entre les mains, l’air complètement dépité ? Car alors que la barre des 29 points semblait soudainement trop éloignée à l’approche du money-time, elle est redevenue atteignable lorsque les Tall Blacks se sont eux même mis à shooter dans les cinq premières possessions, au cours d’une fin de match dénuée de sens. L’ancien ailier de la JDA Dijon a eu le shoot de la première place, Luka Doncic également au buzzer. Mais aucun n’a fait mouche, laissant un goût doux-amer aux Slovènes, peut-être coupables d’avoir cru que l’affaire serait facile après avoir flirté avec la barre des 20 points dès la fin du premier quart-temps (25-7, 10e minute).

« On savait qu’on n’avait pas bien joué mardi », a glissé l’excellent Gregor Hrovat (14 points à 6/8 et 7 rebonds) après coup. « On a beaucoup discuté avec les joueurs, avec le staff technique et on a décidé qu’on allait tout donner », ajoutait-il, en professionnel de la lapalissade. Mais au moins, ce fut le cas. Après leur bouillie de match contre la Croatie, les champions d’Europe 2017 pourront se satisfaire d’avoir retrouvé quelques vertus. À commencer par une vraie défense, portée disparue lors de leur entrée en lice (de 109 points encaissés à six minutes inaugurales sans encaisser le moindre panier dans le jeu).

Un duel Giannis Antetokounmpo vs. Luka Doncic en demi-finale ?

Et puis, il y a Luka Doncic… Une superstar des Mavericks enfin à la hauteur de son statut, mais dont les statistiques pourraient vite devenir affolantes (36 points, 11 rebonds et 10 passes décisives) s’il atteignait un pourcentage plus acceptable (9/25, après son 8/23 de mardi). À l’image de ce qui fait la force habituellement la force de cette équipe, avec sa défense : l’adresse longue distance (7/31, après avoir shooté à 9/38 face à la Croatie). La première caractéristique est revenue ce jeudi, la seconde samedi ? Il le faudra car c’est une demi-finale de rêve, contre la Grèce de Giannis Antetokounmpo, qui s’annonce…

Au Pirée,