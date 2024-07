LeBron James et l’ambiance « phénoménale » de Villeneuve-d’Ascq : « J’avais des papillons dans le ventre ! »

LeBron James et Stephen Curry en ont pourtant vu d’autres… Mais même eux, toutes superstars mondiales qu’ils soient, ont été saisi d’un petit coup de stress en apercevant cette foule humaine massée dans les travées du Stade Pierre-Mauroy, venue assister au plus gros choc de ce premier tour des Jeux Olympiques entre les États-Unis et la Serbie (110-84).

Dans une ambiance électrique, où les stars américaines aimantaient absolument tous les regards, la rencontre s’est disputée devant 27 328 spectateurs. Record du tournoi battu, et un total même au-dessus des standards de la NBA, habituellement aux alentours de 20 000 personnes. En zone mixte, tous les joueurs de Team USA, pourtant initialement pas les plus emballés à l’idée de se produire dans le Nord de la France, se sont dits conquis par le cadre offert par le stade de foot du LOSC. On n’attend maintenant plus que l’opinion de Joel Embiid, hué par le public lillois lui…

LeBron James : « C’était phénoménal ! Avant l’hymne nationale, entendre les cris de tous ces supporters m’a vraiment rendu un peu nerveux. J’avais des papillons dans le ventre (il sourit). C’est une ambiance différente, même pour moi qui ai quand même l’habitude de jouer devant beaucoup de monde. »

Anthony Davis : « Il y avait vraiment beaucoup de monde. Dans le public, on entendait des klaxons, des cornes de brume. C’est inhabituel pour la plupart d’entre nous. Même Jokic s’est arrêté après un rebond quand il en a entendu une : il pensait que c’était le buzzer mais non, ça venait des tribunes ! L’ambiance était électrique, pour les deux équipes ! Surtout avant le match, il y avait beaucoup de bruit. On s’attend à ça lors de chaque rencontre maintenant. »

Kevin Durant : « 27 000 personnes, c’était incroyable. J’ai vu tellement de maillots NBA différents dans les tribunes. J’aime quand le basket rassemble les gens comme ça. »

Stephen Curry : « Jouer devant un public aussi génial, c’est fantastique ! Les supporters ici sont vraiment magnifiques, l’énergie qui s’en dégage aussi. Ça m’a même rendu un peu nerveux avant le match, ça s’est juste dissipé avec l’hymne nationale. Mais le cadre est extrêmement cool, surtout le fait de jouer dans une salle aussi pleine à craquer. »

Anthony Edwards : « L’ambiance était géniale. C’était génial de voir une salle aussi remplie pleine à craquer comme cela. Franchement, j’ai bien aimé ! »