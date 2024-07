Une première ratée pour Joel Embiid, hué par une partie du public français

Alors que l’on pensait Joel Embiid (2,13 m, 30 ans) lancé après son dernier match de préparation réussi face à l’Allemagne (15 points, 8 rebonds et 5 passes décisives pour 29 d’évaluation), lundi dernier à Londres, le pivot des États-Unis n’a pas brillé pour sa première olympique.

Sifflé lors de la présentation du match contre la Serbie, le MVP de la saison NBA 2022-2023 a été conspué à chaque ballon touché. Une partie du public français ne lui a semble-t-il pas pardonné son choix de défendre Team USA plutôt que de porter les couleurs de la France, alors même qu’un passeport lui avait été fait pour qu’il joue pour les Bleus. Les spectateurs de la rencontre entre les États-Unis et la Serbie ont pu constater que la superstar des Sixers n’était pas encore l’arme fatale attendue. Pataud, lent dans ses prises de décision, il a semblé dépassé et peut-être même déstabilisé par l’accueil villeneuvois. Il a ainsi manqué ses trois tentatives sur la ligne des lancers francs, au plus grand bonheur de ses détracteurs.

Auteur d’une faute antisportive sur Aleksa Avramovic, qu’il est venu »trashtalké » plus tard dans la rencontre, le natif de Yaoundé a passé une mauvaise soirée même si son équipe s’est largement imposée. Son bilan statistique est maigre (4 points à 2/5 aux tirs, 2 rebonds, 2 balles perdues et 3 fautes en 11 minutes). Surtout, il est le seul Étasunien à avoir terminé avec une évaluation négative (-1) tout en ayant le +/- le moins bon de l’armada de Steve Kerr (-8). Alors même que son rival, Nikola Jokic, a fini à 0 dans cette catégorie statistique, en 31 minutes de jeu, alors que son équipe s’est inclinée de 26 unités. Pour couronner le tout, il ne s’est pas arrêté devant la presse en zone-mixte, à l’instar du pivot des Nuggets, contrairement à la plupart de ses coéquipiers.

Joel Embiid with the And-1 & immediately tells the dude who flopped & grabbed his face about it

Also peep Ant Edwards with the bench reaction lmao

THIS is what America is all about pic.twitter.com/nhKptbvT2d

— Josh Reynolds (@JoshReynolds24) July 28, 2024