Team USA : Une victoire arrachée contre l’Allemagne avant les Jeux olympiques

L’équipe de basketball des États-Unis termine sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024 sur une cinquième victoire en cinq matchs, malgré des performances en dents de scie. Lundi soir, à Londres, Team USA a réussi à s’imposer face à l’Allemagne (92-88), une victoire qui n’a pas été sans difficulté, particulièrement marquée par l’absence continue de Kevin Durant. Ce match a été l’occasion pour les Américains de tester leur résilience face aux champions du monde en titre.

Un début de match laborieux

Le début de rencontre a été marqué par un manque de rythme chez le cinq majeur américain. Jrue Holiday, avec ses tirs à 3-points, a tenté de compenser, mais l’équipe peinait à trouver ses marques. L’Allemagne en a profité pour prendre l’avantage, mais l’entrée des remplaçants de Steve Kerr a redonné de l’élan à Team USA. Un run impressionnant de 21-4 a permis aux Américains de reprendre les devants, finissant le premier quart-temps avec un score de 29-19.

Des failles défensives exploitées par l’Allemagne

Comme lors de leur match contre le Soudan du Sud, les États-Unis ont montré des failles dans leur défense, notamment au niveau des rotations. Les shooteurs allemands ont exploité ces ouvertures, forçant Joel Embiid à couvrir une large partie du terrain défensivement. Embiid a tout de même réussi un contre spectaculaire sur Isaac Bonga, transformé en panier par Anthony Edwards de l’autre côté du terrain. À la mi-temps, Team USA menait de 7 points (48-41) sans toutefois parvenir à creuser l’écart de manière significative.

OH MY GOODNESS 😱 Joel Embiid chasedown block ➡️ Anthony Edwards emphatic jam! USA-Germany | 📺 FOX pic.twitter.com/LngGPBE1QY — NBA (@NBA) July 22, 2024

LeBron James à la rescousse

Le troisième quart-temps a vu l’Allemagne revenir en force, passant même devant grâce à des tirs rapides et une agressivité au rebond offensif. Le coach Steve Kerr a rapidement appelé un temps mort pour rappeler ses principes défensifs. Joel Embiid et LeBron James ont réussi des tirs à 3-points cruciaux, mais Andreas Obst, avec un tir à 3-points plus la faute, a permis à l’Allemagne de prendre l’avantage.

I'm telling ya, do not leave this man's body pic.twitter.com/1ElyrpyqBK — Joe Viray (@JoeVirayNBA) July 22, 2024

C’est alors que LeBron James, véritable leader et vétéran de l’équipe, a pris les choses en main. À 39 ans, il a inscrit les 11 derniers points de son équipe, assurant ainsi la victoire des États-Unis. Que ce soit en pénétration ou à distance, le porte-drapeau masculin de la délégation étasunienne a montré pourquoi il est encore considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Sa performance dans le money time a été déterminante, parachevant un match intense et offrant une fin de préparation sans défaite pour les Américains.

Sealed the deal. 💼 11 pts in the final 4 min from the King. pic.twitter.com/pPlKBcZvfm — USA Basketball (@usabasketball) July 22, 2024

Des enseignements pour la suite

Malgré cette victoire, Team USA a encore des ajustements à faire avant d’affronter la Serbie de Nikola Jokic lors de leur premier match des Jeux olympiques. Les moments de déconcentration et les failles défensives observés lors de cette préparation devront être corrigés pour espérer un nouveau sacre olympique. Joel Embiid, malgré un début de match discret, a montré qu’il pouvait dominer dans la raquette, terminant avec 15 points, 8 rebonds et 5 passes décisives pour 29 d’évaluation.

Had himself a night. 🇺🇸 15 pts

🇺🇸 8 reb (team high)

🇺🇸 5 ast (team high)#USABMNT x @JoelEmbiid pic.twitter.com/UGy9mytWA1 — USA Basketball (@usabasketball) July 22, 2024

Cette victoire contre l’Allemagne met en lumière les forces et les faiblesses de Team USA. La performance héroïque de LeBron James rappelle que les États-Unis possèdent des individualités capables de faire la différence dans les moments cruciaux. Cependant, l’équipe devra rapidement trouver une cohésion optimale pour aborder les Jeux olympiques avec confiance et ambition. Les prochains jours seront décisifs pour peaufiner les derniers réglages.