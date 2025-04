Légendes de Saint-Chamond, Mathieu Guichard et Jonathan Hoyaux veulent encore jouer

À respectivement 37 et 36 ans, Mathieu Guichard et Jonathan Hoyaux font toujours partie du paysage du SCABB, la nouvelle entité entre Saint-Chamond, Andrézieux-Bouthéon et maintenant La Pontoise. Dans les colonnes du Progrès, les deux vétérans ont exprimé leur envie de continuer à fouler les parquets. Mais conscients que la fin approche, ils se projettent déjà dans l’après.

Deux légendes locales

Mathieu Guichard, meneur expérimenté arrivé à Saint-Chamond en 2014, ne veut pas encore parler de dernière saison. « Je me sens encore bien physiquement et j’aimerais continuer de jouer », a-t-il confié au mois de février. Toutefois, il admet que son avenir dépendra d’opportunités extérieures ou d’une possible continuité au SCABB : « Ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question. » En parallèle, il suit une formation pour devenir entraîneur, preuve qu’il anticipe la suite avec lucidité : « Je ne me ferme pas de portes. »

Bon anniversaire Mathieu ! 🎈 Notre meneur fête ses 37 ans aujourd'hui ! pic.twitter.com/Yy2FDReJck — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) January 16, 2025

Même son de cloche pour Jonathan Hoyaux, au club depuis 2016. À bientôt 37 ans, le capitaine du SCABB reste performant, comme en témoignent ses récents cartons à longue distance (17 points à Denain, 3/3 à 3-points à Châlons-Reims). Il n’envisage pas forcément de raccrocher : « Ce n’est pas spécialement ma dernière saison. Je me sens encore en forme. »

Mais derrière les performances, l’arrière prépare aussi l’avenir. Il suit un diplôme universitaire en gestion des organisations sportives à Lyon 1. En parallèle, il est chef de projet pour le tournoi Aesio 3×3 des partenaires du club, organisé ce mercredi 16 avril à l’Arena Saint-Étienne Métropole. Une manière d’appliquer sur le terrain les compétences acquises pendant sa formation.

Jo’ qui allume la mèche ! 🧨 pic.twitter.com/J2EiXZxzkN — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) January 10, 2025

Attaché au club, Hoyaux ne cache pas son envie de rester impliqué après sa carrière de joueur : « J’ai toujours voulu aider le club après ma fin de carrière. » Mais contrairement à son coéquipier Mathieu Guichard, le Tourangeau écarte pour l’instant l’option coaching, préférant soutenir sa femme dans sa carrière.