L’Élan Chalon dans les temps de passage pour le maintien à la mi-saison : « Le bilan est positif »

Betclic ÉLITE - Promu en première division, l'Élan Chalon a remporté 7 de ses 16 premiers matchs. Le club bourguignon est donc pleinement dans les clous de son objectif premier, le maintien, à la grande satisfaction de son entraîneur, Savo Vucevic.

Que serait-il advenu de cette équipe si elle n’avait pas remporté le premier duel de la peur à Sportica (81-83) le 27 septembre ? Aurait-elle pu suivre la même trajectoire que le BCM Gravelines-Dunkerque, sa victime de l’époque, qui a ensuite démarré la saison par un funeste 0-10 ? Au vu de l’état de l’Élan 72 heures plus tôt, découpé par Monaco (68-104), il est permis de se le demander. Sur le papier, l’équipe nordiste est bien plus talentueuse que le promu mais au classement, c’est bien Chalon-sur-Saône qui est en position beaucoup plus confortable à la mi-décembre (12e, avec 7 victoires en 16 rencontres).

Un maintien, c’est aussi l’art de savoir gagner les matchs qui comptent. Ce déplacement à Gravelines, dès la 3e journée, en était l’incarnation parfaite. L’Élan l’a aussi prouvé contre Roanne (+11 à Vacheresse), Le Portel (+29), Limoges (+2) ou Blois (+18). Seuls le déplacement à Saint-Quentin (-5) et, surtout, la réception des Metropolitans 92 (-6, la seule victoire francilienne à l’extérieur) viennent entacher quelque peu ce bilan. Cependant, alors que le maintien est le seul objectif crédible pour Chalon, l’équipe de Savo Vucevic est parfaitement dans les temps de passage à mi-championnat, comme l’a expliqué le technicien monténégrin dimanche soir après le revers à l’Astroballe (72-79).

« On vise un bon maintien »

« Le bilan de cette première partie de saison est positif. Puisque nous avons terminé les playoffs de Pro B à la mi-juin, je pense que nous avons été la dernière équipe à lancer notre recrutement (si l’on excepte le cas particulier des Metropolitans 92, ndlr). Il y a eu d’autres problèmes aussi pour bâtir une équipe compétitive pour la Betclic ÉLITE. Nous n’avons utilisé que quatre étrangers pendant longtemps, puisque Einaras Tubutis n’a pratiquement pas joué. Tout le monde n’était pas au même niveau d’adaptation, à part Aleksej Nikolic qui signe vraiment un bon début du championnat. Surtout, les joueurs de l’année dernière étaient dans une bonne dynamique, comme Antoine Eïto ou Lionel Gaudoux qui surprend pas mal de monde. Je peux aussi citer Olivier Cortale, qui est arrivé, ou Mathieu Missonnier, qui a fait quelques très bons matchs au départ, nous aidant beaucoup.

On a fait avec les moyens du bord. On a un groupe qui travaille bien, mais qui manque d’expérience et un peu de qualité sur certains postes. Mais vraiment, il faut rester humble. On sait ce qu’on doit gagner et ce qu’on peut gagner. Nous avons gagné deux matchs énormes au début de la saison à l’extérieur après nos deux premières défaites (à Gravelines et Chalon, ndlr). Car si on était parti à 0-4… Jusqu’à cette journée, nous étions 8e mais ce n’est pas notre objectif. On vise surtout un bon maintien car l’Élan Chalon mérite un peu de stabilité, c’est ce qui nous intéresse. Ce club ne doit pas faire le yo-yo entre les deux divisions. Le championnat est extrêmement difficile, très équilibré, et il y a trois descentes cette saison donc il ne faut pas faire de bêtise. Nous devons garder cette intensité et ce sérieux au niveau du travail. On sait jamais ce que le futur nous réserve, il peut toujours y avoir des mauvaises périodes. Peut-être que l’on aurait pu gagner un match ou deux de plus mais on est contents. À domicile, on voit qu’on est pas mal. On a essayé de rééquilibrer l’équipe et je pense qu’on a réalisé une plus-value, surtout avec DeMonte Harper (arrivé en même temps que Ryan Mikesell). C’est quelque chose de plutôt positif. »