L’éphémère Roannais E.J. Anosike signe à Ostende

Joueur de Roanne en début de saison 2023-2024 (4,7 points à 58% de réussite aux tirs et 2,3 rebonds en 9 rencontres), E.J. Anosike (1,95 m, 26 ans) s’est ensuite expatrié en Belgique. L’ailier-fort américano-nigérian y reste puisqu’il vient de s’engager pour le club d’Ostende. Après son départ de la Chorale en début de saison, il avait rejoint le club de Liège où il s’est bien relancé (15,7 points, 5,1 rebonds et 2,5 passes décisives) dans une équipe compétitive (12 victoires et 7 défaites). De quoi convaincre Ostende de faire appel à lui comme joker médical de Pierre-Antoine Gillet et Joppe Mennes sur les postes 3 et 4 lors des prochains mois.

E.J. Anosike avait impressionné Ostende en demi-finale des playoffs avec notamment 24 points et 10 rebonds lors du match 2 puis en cumulant 31 points, 5 rebonds et 6 passes décisives sur le match 3.