Le TQO de Debrecen (Hongrie) sera celui de la dernière chance pour l’équipe de France 3×3 masculine d’obtenir son ticket pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Ainsi, le sélectionneur Karim Souchu a annoncé une présélection de 9 joueurs pour préparer ce dernier rendez-vous crucial.

📣 𝐏𝐫𝐞́-𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐐𝐎 9 joueurs ont été convoqués pour participer à un stage de préparation en vue du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) qui se déroulera du 16 au 19 mai à Debrecen ⚔️ ➕ d'infos : https://t.co/ivseTCHDIv pic.twitter.com/q5bBNv5qLU — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 7, 2024

Deux des quatre membres du dernier TQO d’Utsunomiya (Japon) sont de nouveau présents, avec Jules Rambaud et Alex Vialaret. Le joueur des Mets 92, Lahaou Konaté, présent au Japon tout comme Hugo Suhard, ne font pas partis de cette présélection. De plus, on voit l’apparition de joueurs de Betclic ÉLITE, dont leur saison va bientôt se terminer, avec le meneur chalonnais Antoine Eïto et l’arrière blésois Timothé Vergiat. Les neuf présélectionnés effectueront un stage de préparation à Beauvais.

À Debrecen, trois tickets seront délivrés pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Une qualification en finale donnera automatiquement l’un de ses tickets. En cas de revers dans le dernier carré, il faudra passer par une ultime rencontre couperet. En phase de poules, les Bleus défieront l’Egypte, le Canada et l’Espagne.