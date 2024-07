L’équipe de France U18 appliquée pour son premier match, avec un Nolan Traoré en quasi triple-double

Les Bleuets inauguraient cet EuroBasket U18 en affrontant la Grèce ce samedi 27 juillet. Malgré une préparation réussie avec six victoires en autant de matchs, les hommes de Régis Boissié ont été surpris d’entrée par une équipe grecque adroite au tir extérieur (9/24 au total à 3-points, soit 37,5%). Après une dizaine de minutes de jeu, ils couraient déjà derrière le score (16-25). Encore timides offensivement même si appliqués dans le jeu, les U18 ont dû se reposer sur leur leader Nolan Traoré. C’est sous impulsion qu’ils sont revenus au score, grâce à ses multiples passes décisives, notamment vers ses intérieurs Joan Beringer (14 points, 7 rebonds) et Noa Essengue (8 points, 7 rebonds), toujours bien placés dans le « dunker spot ». Grâce à un festival de pick-and-rolls, les Bleuets sont repassés devant à la mi-temps (41-34).

De manière générale, la génération 2006 française s’est montrée appliquée et sérieuse. Ils n’ont produit que peu de déchets (12 pertes de balle contre 18 pour les Grecs), et ont su respecter les consignes du coach. Ils ont gardé une légère avance pendant tout le match, avant de se faire peur dans les dernières minutes. Mais là encore, c’est Nolan Traoré qui est venu à la rescousse des siens, avec quelques tirs bien sentis qui sont enfin rentrés après de nombreux échecs. Au fur et à mesure du match, celui qui est annoncé comme un haut choix de la Draft NBA 2025 s’est concentré sur différentes tâches pour faire gagner son équipe malgré ses difficultés au scoring (4/13 aux tirs). C’est notamment grâce à ses rebonds, ses passes décisives et ses quelques tirs qui sont enfin rentrés en fin de match que les Bleuets l’ont finalement emporté. Ainsi que ses rotations défensives et sa vision sur les lignes de passes. Il termine tout proche du triple-double, avec 9 points, 9 rebonds et 12 passes décisives, en plus de 5 interceptions.

Le coaching staff a principalement fait jouer ses leaders pour l’emporter. Traoré, Essengue, Beringer et Léon Sifferlin (10 points) ont tous joué plus de 26 minutes, avec un record de quasiment 34 minutes pour le premier. Preuve d’une équipe où la hiérarchie est déjà instaurée. Pour autant, les 12 joueurs ont participé à la rencontre. Les Bleuets vont maintenant devoir affronter deux nations scandinaves, le Danemark et la Suède, pour clôturer la phase de groupes. Le prochain match contre les Danois aura lieu ce dimanche 28 juillet à 20h00.

