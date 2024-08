L’équipe de France U18 féminine écrase la Belgique et se qualifie pour le dernier carré

Elle fait partie de ces équipes de France de jeunes qui écrasent tout sur leur passage. Cette génération 2006 est en train de faire un parcours sans-fautes à l’EuroBasket U18 féminin. Alors que le niveau s’élève au fur et à mesure de la compétition, les joueuses d’Aurélie Bonnan gardent une constance dans les scores infligés. Cette fois, c’est la Belgique qui en a fait les frais. Alors que les Belgian Cats restaient sur trois victoires d’affilée, elles n’ont cette fois pas réussi à suivre les Françaises et leur jeu à toute vitesse. Après quasiment chacun de leurs 19 interceptions ou 27 rebonds défensifs, ces dernières se sont rapidement projetées en contre-attaque. Ce qui a découlé sur de très nombreux tirs faciles et ouverts, et donc des pourcentages très satisfaisants : 45,5% au tir, dont 42,1% à 3-points, et même 86,4% aux lancers-francs.

