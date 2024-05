Téa Cléante, une recrue de talent à l’ASVEL

Téa Cléante a longtemps hésité entre la NCAA et la LFB : ce sera finalement la LFB, du côté de l’ASVEL. Selon Le Progrès, celle qui termine son cursus de quatre ans au Pôle France va rejoindre le club lyonnais.

Sur place, cette meneuse de grande taille va remplacer Marine Fauthoux. L’internationale française « a activé cette dernière ce mardi et ne sera donc plus sous contrat la saison prochaine », a indiqué l’ASVEL dans un communiqué, alors que la Béarnaise est annoncée à Mersin.

Après avoir fait ses classes du côté de Dunkerque, Téa Cléante a rejoint le Pôle France avec un an d’avance, en 2020. Cette fille d’anciens basketteurs professionnels s’est vite installée comme l’une des leaders de sa génération. Vue à la Coupe du monde U17 2022 (médaillée de bronze), elle a été quelques semaines plus tard champion d’Europe U16 en terminant dans le cinq de la compétition. Médaillée d’argent à l’Euro U18 2023, disputé avec un an d’avance, Téa Cléante a ensuite vécu sa dernière saison au Pôle France, tournant à 9,4 points à 33,8% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 2,5 passes décisives en 28 minutes. Démarchée par de nombreux programmes universitaires américains de prestige, évoluant en NCAA (Florida State, Penn State, Iowa State etc.), l’ancienne pensionnaire du CREPS de Wattignies a finalement préféré rejoindre l’ASVEL.

Avec Jocyte et Malonga ?

A l’ASVEL, Téa Cléante sera coachée par Yoann Cabioc’h et retrouvera des jeunes joueuses, comme Justine Mouyokolo qui va signer un contrat professionnel. Le club rhodanien assure dans son communiqué que Juste Jocyte va également rester, au même titre qu’Alexia Chery, Sandrine Gruda et Laura Quevedo, et que Dominique Malonga « effectuera son retour en 2024-2025 ». Pourtant, la possibilité qu’elle reste à Tarbes a été partagée à bien des reprises, malgré les affirmations du club et de sa présidente déléguée Marie-Sophie Obama. « Elle a indiqué qu’elle voulait rester à Tarbes, son club de cœur, et de notre côté, nous voulons la garder. Il lui reste deux ans de contrat à l’ASVEL mais tout peut s’arranger », a indiqué dans Le Progrès François Gomez, le coach du TGB, où la jeune intérieure évoluait en 2023-2024, ce dimanche. En revanche, Héléna Ciak, qui doit signer à Villeneuve d’Ascq, a activé sa clause de départ au même titre que Julie Allemand et Marine Fauthoux.