Marie-Sophie Obama annonce une future ASVEL avec Malonga, Quevedo, Jocyte, Chery, Fauthoux et probablement Gruda

Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de l’ASVEL Féminin, était l’invitée de BFM Lyon afin de parler de la « reconstruction » du club lyonnais pour la saison prochaine. Elle a évoqué l’arrivée du nouveau coach, la baisse de budget ainsi que la construction d’un effectif jeune mais entouré par des joueuses d’expérience.

En premier lieu, la présidente déléguée est revenue sur les changements de coachs qui ont touché l’ASVEL ces deux dernières années. Elle s’est exprimée sur l’échec de la venue de Pierre Vincent en 2021 :

« Il n’y a véritablement que Pierre Vincent qui est dans ce cas », analysait Marie-Sophie Obama. « C’est vrai que avec Valéry Demory on était parti sur un contrat de 5 ans. Là aussi c’était audacieux. On l’a mené jusqu’à la 4e saison. Je pense qu’il y a aucune honte, il n’y a pas à rougir de ce cycle-là qui s’est terminé aussi de manière un petit peu naturelle. Il y a en définitive que le cycle que l’on avait amorcé avec Pierre Vincent qui s’est terminé de manière très, très, très prématurée. Avec David Gautier, on s’était fixé 2 ans et donc on est, en tout cas, dans la temporalité que l’on avait décidé. »

Elle a, ensuite, abordé les objectifs donnés au nouveau coach, Yoann Cabioc’h, pour la saison prochaine. L’associée de Tony Parker a insisté sur un processus de « reconstruction » :

« L’objectif du nouveau coach est de reconstruire. On va repartir sur un nouveau cycle avec des nouvelles joueuses, des joueuses plus jeunes aussi. On va se projeter sur un cycle à 2-3 ans. Il n’y aura pas de pression particulière pour ramener le trophée l’année prochaine. Mais ça veut pas dire qu’on sera pas compétitif et que l’on n’aura pas à cœur de de performer. Mais c’est surtout, en fait, établir des bases pour nous aider encore à grandir en tant qu’institution et devenir peut-être un petit peu moins sensible aux au vent contraires et sensible à la pression extérieure, parce que force est de constater qu’aujourd’hui on a encore besoin de gagner en maturité à ce niveau là. »

Marie-Sophie Obama s’est penchée sur la baisse de budget qui touchera l’ASVEL Féminin sur l’exercice 2024-2025. Pour elle c’est simplement un retour à une réalité « organique » :

« Ça c’est la loi des cycles alors juste pour préciser Tony a avancé ces raisons-là de manière un petit peu, comment dirais-je… impulsive. Il faut savoir que notre budget et comme j’ai dit la stratégie de faire venir des joueuses, des stars capées a été largement soutenue par nos actionnaires qui ont donné les moyens donc on revient à une réalité un petit peu plus organique, un rythme de croisière ; Skweek ou pas ; qui est plus proche de ce que l’on est capable de générer en termes de chiffre d’affaires, de développement avec nos sponsors, avec notre public, donc sur les aspects de billetterie. »

« On vraiment envie de donner pleine puissance au collectif » Marie-Sophie Obama

Elle a ensuite pris l’exemple de Basket Landes qui est parvenu à reconstruire avec une équipe très jeune, et qui réalise une très belle saison :

« Marine Johannès et Gaby Williams étaient de toute façon en fin de contrat on savait que ça allait être très compliqué de pouvoir les conserver. Puisque pour pouvoir conserver des joueuses de ce calibre-là, on se retrouve en concurrence avec les plus grands clubs étrangers. Ils n’ont pas le même environnement fiscal, social que nous. Et puis je pense que Basket Landes par exemple le prouve parfaitement cette année. Ils ont laissé partir des filles comme Céline Dumerc, Kristen Mann des piliers du basket européen voire même mondial. Ils sont repartis avec une équipe de jeunes, basée sur la fraîcheur et puis justement cette espèce d’énergie et d’audace. Il faut voir où ils en sont cette saison. Donc, il faut pas oublier que on fait quand même un sport qui est collectif. On vraiment envie de donner pleine puissance au collectif. »

Enfin, Marie-Sophie Obama a annoncé une liste de joueuses pour la saison prochaine. Si les départs de Marine Fauthoux et de Juste Jocyte étaient annoncés et celui de Sandrine Gruda anticipé, elles seront toujours là à en croire l’ancienne pensionnaire du Centre Fédéral. Avec Dominique Malonga en retour de prêt, Alexia Chery et l’Espagnole Laura Quevodo encore sous contrat, elles formeraient une belle base d’effectif.

« Il y a Alexia Chartereau (Chery) qui est là. Sandrine Gruda qui, a priori, sera toujours là », annonçait-t-elle. « On a Laura Quevedo internationale espagnole qui a de l’expérience. Puis quand on parle des jeunes Juste Jocyte qui sera à sa 5e ou 6e saison en Ligue Féminine. Marine Fauthoux qui elle aussi a prouvé. Elle a été élu meilleure jeune du championnat à plusieurs reprises. Dominique Malonga qui fera son retour elle qui a été élue meilleur jeune joueuse. Donc on a quand même du potentiel et de la qualité dans cet effectif. »

Reste à savoir si toutes ces joueuses feront réellement partie de l’effectif 2024-2025. Si cela venait à être le cas, l’ASVEL présenterait un beau potentiel pour jouer les premiers rôles en LFB et en EuroCup.