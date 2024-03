Allemand, Jocyte et Fauthoux elles aussi sur le départ à l’ASVEL Féminin

Après les annonces de Tony Parker, confirmant les départs de Gabby Williams et Marine Johannès – en plus d’Héléna Ciak, sans doute pourr Villeneuve d’Ascq -, Le Progrès fait le point ce vendredi 29 mars.

Le quotidien indique que Julie Allemand, Marine Fauthoux et Juste Jocyte seraient également partantes. Ces trois joueuses sous contrat ont toutes vu leur saison 2023-2024 prendre fin prématurément. L’internationale belge pourrait rejoindre sa compatriote Emma Meesseman au Fenerbahçe Istanbul selon Le Progrès. Marine Fauthoux aurait le désir de retrouver Basket Landes. Quant à Juste Jocyte, qui reste la recrue phase de l’Académie parmi les étrangères, elle n’a finalement pas eu l’occasion de devenir une joueuse majeure au niveau professionnel à l’ASVEL. Le retour de prêt Dominique Malonga n’est pas non plus dans les cartons. C’est dans le Sud-Ouest que celle qui est prêtée à Tarbes cette saison souhaite continuer son développement.

Yoann Cabioc’h futur coach ?

Pour constituer un effectif digne de ce nom, l’ASVEL Féminin veut cette fois s’appuyer sur son coach. Si l’entraîneur espagnol Miguel Mendes a longtemps été annoncé à Lyon à partir de 2024, la baisse de budget et son désir de rester proche de sa famille en Espagne incitent à croire qu’il ne viendra pas. Le nom de l’assistant-coach Yoann Cabioc’h, qui possède une riche expérience dans les staffs WNBA, revient dans toutes les bouches pour évoquer le nom du successeur de David Gautier. A ce stade, rien est tranché à ce niveau.