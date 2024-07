L’équipe de France U20 féminine conserve son titre à l’EuroBasket !

Cocorico en ce dimanche 14 juillet pour l’équipe de France féminine U20, victorieuse de l’EuroBasket 2024 ! Les Bleuettes, déjà titrées en 2023, sont parvenues à conserver leur titre en battant l’Espagne (83-75).

